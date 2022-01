Celek z Uherského Hradiště si pobyt v přístavním městě na severozápadě poloostrova Istrie pochvaloval, byť u Jadranského moře je určitě lépe v létě než na konci ledna.

„Ráno jsou přízemní mrazíky, chodí se normálně v čepicích a rukavicích. Tráva je tvrdá, zmrzlá, není to optimální, ale určitě lepší než na umělce,“ povídal stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Právě počasí a přírodní terény jsou hlavními důvody, proč české ligové týmy v zimě vyrážejí do zahraničí, kde se setkávají se soupeři z jiných evropských zemí. „Konfrontace je důležitá,“ vnímá asistent Slovácka Josef Mucha. „Nikoho nebaví hrát pořád se stejnými celky,“ přidává.

Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY se navíc do Chorvatska dostane autobusem, ušetří za letenky. V Umagu, který je známý především díky tenisovému turnaji, našel vše, co k přípravě potřebuje.

Fotbalisty Slovácka totiž ve známé turistické destinaci čekal luxusní hotel, perfektní zázemí. „Hřiště je kousek od hotelu, asi pět minut autobusem. Někdy si i vyběhneme,“ líčí záložník Slovácka Marek Havlík.

„Jsme pořád ve stejném prostředí, takže víme, co nás tam čeká ať již po stránce zázemí hotelu, tak i tréninkových ploch. Navíc tam máme dobré soupeře. Rijeka, Olimpija Lublaň i Domžale nás dobře prověřili,“ uvedl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Jediným problémem tak zůstává delší odloučení od rodiny, což je ale v profesionálním sportu běžné. „Hlavní je, že budeme trénovat na přírodní trávě, protože umělka nikomu moc dobře nedělá, ale zase budu pryč od dětí, což se mi moc nelíbí,“ přiznává Havlík.

ŠEVCŮM STAČILY LUHAČOVICE

Stále pokračující pandemie koronaviru a komplikace kolem vycestování donutila vedení zlínského Fastavu k odstoupení od tradičního zimního soustředění v tureckém Beleku. Ševci se připravovali hlavně na Vršavě, jen čtyři dny pobyli v nedalekých Luhačovicích, v lázeňském městě absolvovali herně-kondiční kemp.

Poznar a spol. byli ubytovaní v areálu Radostova. „Prostředí velmi dobře známe. Zdejší lidé nám ve všem vyjdou vstříc. Podmínky jsou ideální. K dispozici máme celý areál včetně veškerého servisu spojeného nejen s regenerací. Hráči mohli rovněž využít prostředí lázeňského města k procházce po městě a jeho okolí,“ pochvaloval si trenér Jan Jelínek.

Většina hráčů by si tvrdý zimní dril raději zpestřila pobytem u moře. „Mrzí mě to. Konfrontace s jinými týmy než z Česka a Slovenska jsou lepší,“ ví dobře záložník Fastavu David Tkáč.

Brankář Stanislav Dostál se na to dívá i z jiného pohledu. „Pobyt v zahraničí má své pro a proti. Pokud někam letíte, ztratíte čas, pak musíte mít volno … Někomu to vyhovuje, jinému ne. Mě to trošku mrzí, protože hotel, co jsme měli v Turecku, byl na výborné úrovni. Bereme to ale tak, jak to je. Určitě si s tím poradíme,“ je přesvědčený.

SPONZOR DOPORUČIL LEDNICI

Fotbalistky Slovácka se budou na jarní odvety v ženské lize chystat i v Lednici. Do vyhlášené turistické vesnice se přesunou ve čtvrtek, na Břeclavsku stráví čtyři dny.

„Jedeme tam na doporučení jednoho ze sponzorů,“ přiznává trenér Petr Bláha.

V minulosti zažil spoustu soustředění coby trenér chlapů, nyní změní prostředí i se ženami. „V zimní přípravě má určitě svoje opodstatnění,“ má jasno Bláha. „Kádr se stmelí, naběhají se kilometry, pořádně se potrénuje. Samozřejmě profesionální kluby to mají jinak, v nižších soutěžích vždycky záleží na daném oddílu, jak se k tomu postaví,“ přidává.

Oblíbenými destinacemi jsou Valašsko či Jeseníky, ale jezdí se i jinam. „Každý klub má nějaké možnosti, známé, sponzory. Většinou se jezdí do známých míst, které někdo doporučí nebo tam má nějaké vazby,“ upozorňuje Bláha.

Co má informace od kamarádů a kolegů, i v době pandemie se hodně týmů z krajských a okresních týmů chystá na pár dnů někam vyrazit, zpestřit si neoblíbený dril v jiném prostředí, stmelit partu.

Třeba třetiligový Uherský Brod se ale chystal na Lapači, kde běžně trénuje. V areálu ale i přespával, měl tam veškerý komfort. „Já to kvituji, jsem pro. Za mě jedině dobře. Máme dva tréninky denně, večer posilovnu, regeneraci. Myslím si, že nám to všem pomůže,“ prohlásil brankář ČSK Petr Kratochvíl.