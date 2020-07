Překvapivě nebyl zraněný ani na tréninku ani při zápase.

„To zranění přišlo tak nějak samo, udělalo se to zničeho nic. Bylo to někdy v březnu, už si ani nepamatuji, kdy přesně. U kotníku vznikla bursitida, to je zranění, které způsobuje zánět. Mohlo k tomu dojít z přetížení,“ vysvětluje Filip Vecheta svoji absenci v jarních zápasech.

Bursitida nejvíce zasahuje oblasti ramenního a kolenního kloubu, postižena může být i pata, a další místa. Může být z dlouhodobého mechanického zatěžování. To se píše v odborných článcích.

Zdá se, že mladý fotbalista už je z nejhoršího venku. V uplynulém týdnu se hlásil novému kouči béčka Jiřímu Saňákovi k letní přípravě. Jak hodnotí Filip první týden letního drilu?

„Tréninky jsou hodně namáhavé, ale řekl bych, že také velmi kvalitní. Jsou dobře postavené a baví nás. Všichni se snaží vydat ze sebe to nejlepší,“ povídá talentovaný útočník.

„Trénujeme každý den, někdy i dvoufázově, k tomu posilovna a běhání v lese,“ upřesňuje.

Filip Vecheta už nahlédl do kádru ligového týmu. Má za sebou první oficiální zápas, několikrát seděl na lavičce v ligovém zápase. Není mu třetiligové béčko málo?

„To rozhodně ne. Musím na sobě pořád pracovat a snažit se přesvědčit trenéra áčka. Dostat se do ligového kádru je můj jediný cíl,“ říká odhodlaně odchovanec znojemského fotbalu a na závěr prozrazuje plán na nejbližší dny.

„Na úvod týdne máme dvoufázový trénink, ve středu hrajeme první zápas, čtvrtek znovu dvě fáze a na sobotu je v plánu další utkání.“