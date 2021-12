Obadal proseděl mezi náhradníky oba duely s Unionem Berlín, na lavičce byl i v souboji s Maccabi Haifa v Izraeli. Na první start v sešívaném dresu ale stále čeká, do hry ještě nezasáhl.

„Samozřejmě mě to mrzí, že jsem v žádném utkání nenastoupil, ale dobře vím, že nejsem v pozici, abych rozhodoval tyto zápasy. Pokaždé, když jsem byl na lavičce, byly zápasy velmi vyrovnané, šlo v nich o hodně,“ připomíná.

I bez premiérového startu si pobyt ve špičkovém ligovém mančaftu náramně užívá. Do kabiny Slavie se totiž jenom tak někdo nedostane. Být součástí pražského velkoklubu je snem spousty začínajících fotbalistů. „Jsem ohromně rád, že jsem mohl být na lavičce. Teď už jenom abych někdy nastoupil,“ usmívá se.

Šikovný mladík svoji roli bere. Chápe, že si na pořádnou šanci musí počkat. Obadal pro letošní ročník figuruje na B-listu pro základní skupinu Konferenční ligy. Jinak nastupoval hlavně za juniorku v ČFL. „Poslední půlrok hodnotím kladně. Myslím si, že jsme se už adaptoval na dospělý fotbal,“ uvedl.

Čtrnáct let a dost. Trenér Vlachovský opustil Slovácko, u fotbalu zůstane

Většinu tréninků absolvoval se slávistickým béčkem, často se ale připravoval i po boku Stanciua, Baha, Olayinky, Holeše, Masopusta nebo dalších českých reprezentantů.

„Konkurence ve Slavii je obrovská, větší než v ostatních českých klubech. Všichni víme, o co nám jde. I proto má každý trénink náboj,“ říká.

Obadal se do Edenu vrátil po krátké anabázi v Uherském Hradišti. Na jaře trénoval s juniorkou Slovácka, v létě už byl ale zase zpátky v hlavním městě.

„Velkou roli v tom sehrál zájem trenéra Trpišovského. Vycítil jsem, že by mě angažmá ve Slavii mohlo obrovsky posunout dopředu,“ vysvětluje.

Ve Slavii si zvykat nemusel, v minulosti už tam tři roky působil. Skromný mladík žije na hotelu přímo na stadionu v Edenu, kde má vlastní pokoj, takže bydlení ani stravu řešit nemusí.

V Praze je spokojený, domů na Moravu se ale v sezoně skoro vůbec nedostane. V kontaktu je nejen s rodinou, ale i kamarády. Občas si napíše i s některými vrstevníky ze Slovácka. „Sleduji hlavně výsledky staršího dorostu a juniorky,“ přiznává.

Trenér Stýskal o zdravotních problémech: Kvůli bolestem si nechal amputovat nohu

Rodák z Uherského Brodu, který strávil v mládeži Slovácka tři roky, si díky svým výkonům a poctivé práci dostal zpět do mládežnické reprezentace. S českou devatenáctkou letos ve Španělsku absolvoval dvojzápas se Slovenskem a Norskem, v zápasech se objevil na pozici pravého obránce či halfbeka.

Nyní už stejně jako další profesionální fotbalisté vyhlíží Vánoce a krátkou zimní přestávku.

„Podzim byl hodně hektický, náročný, asi nejnáročnější za celou moji kariéru. Jelikož jsem doma za poslední měsíce moc nepobyl, budu se o svátcích věnovat rodině. Možná na pár dnů vyrazím i někam na hory,“ plánuje.

Hned po Novém roce se ale bude hlásit zpět ve Vršovicích.

Zimní přípravu by měl absolvovat s prvním týmem Slavie, se kterým by měl odletět i na herní soustředění do Portugalska. „Snad se mi bude v přípravě dařit a udržím se v áčku i pro jarní část, což je můj hlavní cíl,“ vyznává se.