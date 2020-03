Nakonec se ukázalo, že zranění nebylo až tak vážné. Právě s ovázanou hlavou Zahustel Pražany dorazil. Po parádním obloučku Šimka vstřelil minutu před koncem pojišťovací gól Slovácka.

„Asi jsme se museli ťuknout, abychom si rozuměli. Oba jsme leželi na hřišti v krvi a nakonec jsme zařídili výhru,“ smál se po zápase dobře naladěný střelec druhé branky Slovácka.

Jako Sparťan jste sice na hostování ve Slovácku, ale přesto. Jak vás těší gól do branky Slavie?

Asi mám na ně štěstí. První ligový gól ve Spartě jsem dal do sítě Slavie, teď první branku v dresu Slovácka také. Zaplaťpánbůh, že to tam spadlo, měl jsem na hlavě už gól z první šance. Druhou šanci už jsem naštěstí proměnil a troufnu si říct, že jsem potvrdil naše zasloužené vítězství.

Vyčítal jste si tu první příležitost?

Vyčítal, ale snažil jsem se soustředit na hru. Přišla další šance a tu už jsem naštěstí proměnil.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Kluci ukázali už od začátku týmový výkon. Bojovali a bylo důležité se dostat do vedení. Pokud by dala první branku Slavia, tak by to bylo těžké otáčet. Z naší strany to byl poctivý a pracovitý výkon.

Dva zápasy jste nedali branku a proti Slavii najednou dvě. Čím to?

Bylo to o naší trpělivosti. Věděli jsme, že první dva zápasy jsme neskórovali. Doma s Baníkem to ještě nebylo ono, ale v Boleslavi už to šlo nějakým způsobem nahoru. Teď se to potvrdilo. My jsme chtěli hlavně před svými fanoušky doma Slavii pokořit – to se nám povedlo.

Zápas byl spíš o posunech než o prací s balonem. Souhlasíte?

Je to tak, bylo to i tím, že jsme šli do vedení. Soupeř víc otevřel hru. Bylo to o poctivé práci celého mančaftu.

Slavii odešly některé opory. Byla jiná jako na podzim?

Nějaké odchody tam byly, ale to je jejich věc a jejich boj. Osobně se soustředím na Slovácko.

V předposledním podzimním kole Slovácko zdolalo doma Plzeň, teďka Slavii. Je postrachem favoritů. Jak to vnímáte?

Je vidět, že Slovácko má kvalitu a sílu. Musí se s ním počítat, ale nesmíme hlavně usnout na vavřínech. Nesmíme si myslet, že jsem porazili Slavii a potom nic. Ve středu nás čeká v poháru Liberec, pak Teplice. Musíme dál bojovat o nejlepší šestku – což je náš cíl.

Aktuálně jste na páté pozici. Máte recept jak to místo udržet?

Budu se opakovat, ale pořád pracovat tak, jako jsem pracovali dneska. Byl to týmový výkon a takhle se vyhrává.

Co přesně se stalo při srážce se spoluhráčem?

S Paťou Šimkem jsme se srazili hlavami, on byl ještě trošku přistrčený. Budou tam asi dva nebo tři stehy. Hlava nebolela, šlo jenom o to rychle ránu zavázat a vyměnit dres. Chtěl jsem pokračovat, trošku jsem doufal,že bych tu branku mohl dát.

Nebolelo vás hlavičkování?

Vůbec ne. Nebylo to moje první šití, už jsem pár ran do hlavy dostal. Mám rád hru hlavou, vyžívám se v tom. Hlaviček bylo docela dost. Bylo to i tím, že nás Slavia zatlačila a balony se víc nakopávaly. Těch hlavičkových soubojů tam bylo víc.

Jak dlouho budete mít ovázanou hlavu?

Tak doufám, že to po zápase sundám, i když žena říkala, že mi to sluší.

S Patrikem Šimkem, který vám nahrával gól jste si něco řekli?

Jo, že jsem se napřed museli sťuknout hlavami, abych si porozuměli. Oba dva, co jsme leželi na hřišti s krví jsme nakonec zařídili gól.