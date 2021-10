Už v sobotu nastoupí jako favorit proti předposledním Teplicím. „Nemyslím si, že by nás tak role nějak svazovala. Sebevědomí máme. Víme, co chceme hrát, takže ta role favorita nám může dodat ještě větší sebedůvěru,“ říká před zítřejším duelem opora zadních řad Slovácka.

Teplice změnily trenéra, k týmu přišel uprostřed týdne Jiří Jarošík. Čekáte, že to bude pro soupeře víc motivační?

Teplice mají nějakou kvalitu, ale bude to hodně o nás. Je jedno jestli změnili trenéra. Bude to o tom, jak budeme v pohybu, jak moc budeme ten zápas chtít vyhrát. Očekávám, že jim dáme najevo, že tady se momentálně body nedělají. Věřím, že to bude ve stejném duchu jako v posledních zápasech.

Teplice jsou na předposledním místě tabulky. Jsou pro vás výsledky sklářů překvapením?

Pro mě to určitě překvapení není, tam to jde dolů už několik let. Aktuálně to v Teplicích graduje. Myslím si, že budou mít letos starosti. Jsem z Mostu, takže do Teplic to mám docela blízko a nějaký přehled mám. Některé kluky znám, znám tam i trenéry.

Do zápasu jdete jako favorit. Jak se nastupuje s tím, že fanoušek čeká jenom výhru? Svazuje vás to?

Nemyslím si, že by nás to nějak svazovalo. Sebevědomí máme, víme, co chceme hrát, takže role favorita nám může dodat sebedůvěru. Je to o tom, co ukážete na hřišti. Nám se daří a věřím, že to bude pokračovat i dál.

Není to tak dávno, co se hrálo ve Slovácku o záchranu. Jak si užíváte boje o špičku tabulky?

Tak rozhodně víc než zápasy o záchranu (směje se). Na výhry a úspěch se dá rychle zvyknout, takže si to užíváme. Tady už nikdo nepřemýšlí nad tím, co bylo, když se hrálo o záchranu. Jsme nahoře - myslím si, že tak patříme právem. To ukazujeme i na hřišti. Každá další výhra nás posune v sebevědomí dál. Je to také o hlavě, o psychice - vyčistil se vzduch a je tu nastavená dobrá atmosféra.

Vraťme se ještě k divokému výsledku v Mladé Boleslavi. Dostali jste za výhru (5:3) nějaké volno navíc?

Volno jsme měli v úterý. Nevím, jestli to bylo za těch pět gólů, ale asi ne, protože to bylo v plánu. Dnes (středa) už jsme se normálně připravovali na Teplice.

Vstřelili jste tři branky během devíti minut. Bylo to – nejkrásnějších devět minut ve Slovácku?

Takto bych to neviděl. I doma jsme měli zápasy, ve kterých jsme dali rychle góly. Jedno je jisté - takový divoký zápas nepamatuji. Aby zápas skončil venku 5:3 naší výhrou, to jsem ještě nezažil. Na hřišti soupeře už vůbec ne. Byl to zápas, který si budeme pamatovat do konce kariéry.

Mladá Boleslav vždycky bojovala o poháry. V uplynulém ročníku hrála o záchranu a letos to vypadá stejně, přitom má kvalitní hráče. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Boleslav jsme neřešili, máme svoji sestavu. Na druhou stranu si na hřišti všimnete, že domácí neměli emoce. Schází jim hráči, kteří jsou do hry víc hladoví. Určitě mají šikovné fotbalisty, ale asi jim tam chybí nějaký rapl, který by to tam trošku rozbouřil. Dříve to byl Matějovský, ale tentokrát mi přišel vyhaslej.

Výsledek mohl být ještě výraznější, ale rozhodčí vám v nastaveném čase neuznal branku. Pískal ruku nebo ofsajd?

Přede mnou balon tečoval stoper, trefil mě do kolena a od kolena se mi odrazil do ruky, až pak jsem to dorážel do brány. Pravidlo je, že když někdo dá gól a sám si nastřelí ruku, tak je to ruka. Když vám tu ruku někdo nastřelí, tak to ruka není.

Řešil jste to po zápase u rozhodčích?

Byla by to naše šestá branka. Navíc byl konec zápasu, tak už jsem to moc neřešil. Jen jsem se ho po zápase ptal, jestli pískal ruku nebo ofsajd. Ofsajd prý to nebyl, pískl ruku.