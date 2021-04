Dravý křídelník poprvé od loňského návratu z Jihlavy nastoupil v základní sestavě Slovácka. Na trávníku strávil 71 minut. Odehrál toho víc, než ve všech dosavadních duelech dohromady. „Zapadl do týmového výkonu,“ poznamenal kouč Slovácka.

Dvaadvacetiletý křídelník se k ničemu velkému nedostal, těžkou šichtu ale zvládl. Kmital po lajně, vyhověl si s Kalabiškou. Podporoval útok, poctivě se vracel a vypomáhal obraně.

„Splnil, co jsem od něj chtěl. Nemohl si ale dovolit nic vypustit, protože mužstvem byl donucený pracovat. I když je Réza někdy choulostivý v defenzivě, proti Liberci se odrazil do týmového výkonu. Nechci ho ale přechválit. Určitě má na čem pracovat,“ uvedl Svědík.

Fanoušci Slovácka možná v sestavě nečekali ani uzdraveného záložníka Havlíka. Klíčový středopolař se dal do kupy po prodělání nemoci covid-19. „Zvládl to výborně,“ chválil pětadvacetiletého fotbalistu Svědík.

Kdy se rozhodl pro zařazení odchovance Hanácké Slavie Kroměříž do zápasu? „To si nechám pro sebe,“ neprozradil.

V závěru sobotního utkání se do hry dostal také uzdravený Slovák Michal Tomič. Posila ze Žiliny, která v dorosteneckém věku okusila angažmá v italské Sampdorii, v letošní sezoně vinou zranění odehrála jenom 44 minut, proti Liberci přidala dalších jedenáct. „Kdyby Michal nebyl v pořádku, tak jsme ho tam neposlali,“ tvrdí.

Z návratu mladého fotbalisty měl velkou radost. „Jsme rád, že se uzdravil a že jsem ho tam mohl dát. Michal se na to těšil, užil si to,“ vnímá.

Kouč Slovácka dobře ví, co Tomič cítí a jak těžkým obdobím si v posledních měsících prošel. „Sám jsem byl taky několikrát zraněný. Vím, co to je, vracet se zpátky,“ připomíná své zdravotní komplikace kvůli kterým musel předčasně ukončit hráčskou kariéru.

„Michal byl po těžké operaci kolena. Teď ho to potkalo zase, i když s menší pauzou. To neustálé vracení není jednoduché. Jsem rád, že je zase na trávníku, kde může hrát a prokázat svoji kvalitu,“ pronesl.

Obrovské penzum práce proti Liberci odvedl Jan Kalabiška. Někdejší nejlepší střelec slovenské ligy už nyní brankám spíše zabraňuje, ve Slovácku se z něj snad definitivně stal levý bek.

„Ať už v obranné nebo v útočné fázi, pro mě to byl jeden z nejlepších hráčů, ne-li nejlepší. Jeho výkon měl vysoké parametry,“ ocenil.

Přísný trenér věří, že bývalý hráč Senice, Mladé Boleslavi, Brna nebo Příbrami bude v podobných výkonech pokračovat dál. „Nesmí polevit v koncentraci, zodpovědnosti. On má takovou povahu „mouchy, snězte si mě“. Když se ale koncentruje, dokáže podat výborný výkon,“ ví šestačtyřicetiletý kouč.

Hrdinou třaskavé bitvy však byl Václav Jurečka. Opavský rodák totiž v 66. minutě vstřelil jedinou branku zápasu, když s přehledem proměnil penaltu nařízenou za faul hostujícího gólmana Knoblocha na Reinberka.

Jurečka využil absence tradičních exekutorů Daníčka a Klimenta. Vzal si míč a přesnou ranou zajistil Slovácku tři body. „Vyřešil to Pepa Mucha, který dělá veškeré standardky,“ tvrdí. „V týdnu samozřejmě padala nějaká jména. Dívali jsme se na loňské utkání poháru, kdy jsme doma s Libercem vypadli. Hlavní bylo, že to Jurečka proměnil,“ dodal.