„U Regiho platí, že mu zápas musí vyjít se vším všudy. Sice svojí postavou budí respekt, bohužel někdy je lechtivý na pohyb, občas při své výšce ztrácí balony, někdy fauly na něj nejsou pískány. Čekali jsme, až se dá úplně zdravotně dohromady. Představoval jsem si od něj ještě lepší výkony, ale v posledních dvou zápasech nám pomohl. Na těchhle těžkých terénech je platný,“ říká Svědík.

Před utkáním dobře věděl, že tepličtí zadáci musí svoji pozornost rozdělit na oba hráče. A zatímco Jurečkovi i díky videu nepovolili skórovat, Ciciliu po celých devadesát minut neubránili.

Fotbalisté Slovácka hlavně díky přesné hlavičce rodáka z Curacaa zvítězili v Teplicích 1:0 a v tabulce se bodově dotáhli na čtvrtou Ostravu. Moravané venku uspěli po pěti zápasech.

„Jsou to pro nás super body, protože to sem máme daleko, navíc jsme hráli proti kvalitnímu soupeři,“ pochvaluje si Svědík.

Zatímco na konci podzimu to Slovácku výsledkově skřípalo, hlavně zakončení haprovalo, kvůli kterému si nepohodu Kadlec a spol. přenesli ze zimní přípravy do jarních odvet, poslední výkony už jsou zase daleko lepší. „Pomohla nám výhra nad Mladou Boleslaví, která nám ohromně zvedla sebevědomí,“ míní Svědík.

Jeho tým se na Stínadlech skvěle vypořádal i s absencí stoperů Kadlece a Hofmanna, hostům scházel na severu Čech i zraněný záložník Kohút. „Na to se nechci vymlouvat. Šimko s Dáňou (Daníček – pozn. red.) takto spolu odehráli pohárové utkání v Olomouci, kde jsme rovněž neinkasovali,“ připomíná. Svědík navíc nepostavil Kalabišku, jenž minule nebyl v pohodě, a na levého beka zařadil lépe bránícího Holzera. „Nějak jsme to sestavili. Hlavní je, jsme to zvládli vítězně,“ uvedl.

Hosté se radují zaslouženě. Na těžkém terénu se lépe pohybovali, byli aktivnější, nebezpečnější. I když v první šanci nějaké šance zazdili, po přestávce udeřili a náskok už nepustili.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Celý první poločas jsme Teplice do ničeho nepouštěli. Dobře jsme sbírali odražené míče a i přes těžký terén jsme se hlavně z křídelních prostorů dostávali do kombinačních věcí,“ upozorňuje.

Byť hosté chtěli na oraništi hru zjednodušit, tlačili se před Grigara nejen nákopy, ale i přihrávkami po zemi. „Bohužel koncovka nás nyní trápí. V první půli jsme měli tři šance, které jsme měli řešit více v klidu. Třeba Reinberk to měl dávat pod sebe,“ myslí si kouč Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště se branky dočkal až v 55. minutě, kdy si na Petrželův centr naskočil Cicilia a prudkou hlavičkou přes bránícího Shejbala poslal hosty do vedení.

Nizozemský útočník zaznamenal svou čtvrtou branku v této sezoně. Slovácko vzápětí dopravilo míč do brány Grigara i podruhé, ale rozhodčí po konzultaci s videem Jurečkovu trefu neuznali pro ofsajd. „Hodně těsné,“ glosoval Svědík.

Teplice v závěru zjednodušily hru, poslaly nahoru víc hráčů a soupeře zatlačily. Ve vlastním pokutovém území ale pracovali dobře a až na zbytečný faul Sadílka to vzadu zvládli bezchybně.