Proto ho poslal do hry až na konci střetnutí, když favorizovaným hostům docházely síly. A talentovaný mladík unavené Západočechy svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži opravdu dorazil.

„Plán nám vyšel. Věděli jsme, že se bude hrát nahoru a dolů a že tam bude hodně presinku, proto nešel od začátku. Brzy bychom ho ztratili. Jsem rád, že utkání rozhodl, ale povedené střídání nijak nepřeceňuji,“ říká skromně náročný kouč, který zatím nedokáže říct, zda zlínský odchovanec ze Slovácka odejde, nebo v klubu prodlouží smlouvu.

„To je jiná věc. Nad tím nyní nepřemýšlím,“ tvrdí Svědík.

„Patrik má před sebou nějakou budoucnost. Věřím tomu, že bude hrát fotbal výš, ale zatím by měl pokračovat tady. To je ta správná cesta,“ přidává.

O PRVNÍM POLOČASE

„Podařil se nám úvod, když jsme dali rychlou pěknou branku. Rambo (Reinberk – pozn. red.) to skvěle vyřešil kličkou doprostřed. Chtěli jsme hrát vyšší presink a naopak nechtěli pouště soupeře do hry. Dařilo se nám i získávat míče, měli jsme nadějné brejkové situace. V druhé polovině první půle nás ale Plzeň začala přehrávat, hlavně na její pravé straně . Vytvářela si standardky. Její akce jsme ale až do konce prvního poločasu eliminovali. Bohužel jsme opět inkasovali ze standardky, což je obrovská škoda, trestuhodné. Mrzí mě to.

O DRUHÉM POLOČASE

„I po přestávce jsme chtěli být aktivní, což se nám dařilo. Zase jsme získávali balony, chodili do protiútoků a byli jsme hodně nebezpeční. Mužstvo hodně chtělo, tentokrát do toho dalo srdce. Plzeň má kvalitní mančaft, proto musím tým pochválit za to, jak to odpracoval. Pro mužstvo velká pochvala. Pracovalo zodpovědně, hrálo srdcem. Výhře šlo naproti.“

O TAKTICE NA VIKTORKU

„Plzeň má principy ve hře, které dodržuje a nemění. My jsme se na utkání zodpovědně připravovali a hlavní zbraně soupeře eliminovali. Plzeň chce hrát fotbal, proto je nesmíte nechat. Důležité je rychle dostupovat její hráče a točit těžiště hry. Neřekl bych, že bychom měli na Plzeň hru. Prostě nám obě utkání vyšly se vším všudy. Tedy až kromě neuhlídané standardky. Při skládání sestavy jsem vycházel z toho, že deset borců na hřišti i v prvním zápase. Jen místo zraněného Šašinky nastoupil Dvořák, který je typologicky podobný. Zapadl dobře.“

O PETRŽELOVI

„Milan střídal dobré okamžiky s těmi horšími. U něj je samozřejmě pořád vidět jeho fotbalovost, rychlost. Spoustu akcí udělal dobře, další mohl vyřešit mnohem lépe. Škoda, že v první půli nedal branku. Jinak je to vynikající hráč. Škoda, že není tak efektivní a ze svých akcí nedokáže vytěžit víc. Jinak čtvrtou žlutou kartu si nechal dát při střídání schválně. Uvědomoval si, že by ji mohl dostat v Příbrami a pak by musel trénovat celou zimní přípravu a na jaře by nehrál s Baníkem. Beru to s nadhledem, ale pokuta bude. (úsměv)

O DANÍČKOVI

„Zatím nevíme, jak moc je jeho zranění vážné. Ale svalové problémy nikdy nevěští nic dobrého. Uvidíme, jestli to má jenom natažené a stihne zápas v Příbrami, nebo pro něj sezona skončila. Jinak Sáďa ho výborně zastoupil. Z jeho výkonu mám radost. Ve středu pole společně s Márou Havlíkem pracovali velice dobře.“

O FANOUŠCÍCH

„Chtěl bych jim moc poděkovat za podporu, hlavně kotli. Všichni víme, jak jim záleží na tom, abychom uspěli v derby. Ve Zlíně jsme prohráli, proto jsem moc rád, že jsme se v zápase s Plzní trochu rehabilitovali výkonem a hlavně vítězstvím. Všem přeji hezké svátky.“