Na jaře mu návrat do rodných Pardubic nevyšel, v sobotu už si trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík pobyt v nové CFIG Areně užil daleko lépe. Celek z Uherského Hradiště totiž zdolal jeho bývalý klub 1:0 a v neúplné tabulce FORTUNA:LIGY se posunul za Slavii a Spartu na třetí místo.

Pardubickým fotbalistům se na domácí půdě opět nedařilo. I kvůli tomu prohráli se Slováckem 0:1. | Foto: Milan Křiček

„Pro mě to tady vždycky bude speciální zápas. Strávil jsem tady spoustu krásných let. Pardubice jsou klub, který mě vychoval k trenéřině, ke všemu. Minule se nám to tady výsledkově nepovedlo, byl jsem z toho hodně smutný, dneska mám velkou radost, že jsme tady vyhráli,“ přiznal po sobotním utkání devětačtyřicetiletý kouč.

Třech bodů si známého prostředí si vážil. Bral je jako náplast za předcházející domácí nezdar s Mladou Boleslaví. Bod proti Středočechům až v nastaveném zachránil Kalabiška, který skóroval také v Pardubicích.

„Snad jsme fanoušky tímto vítězstvím potěšili, protože si nezasloužili takovou hru, jakou jsem předvedli v domácím prostředí, kde náš výkon byl velice špatný,“ uvedl Svědík.

Na východě Čech hráli Moravané daleko lépe, hubený náskok ale nenavýšili, a tak se o výhru strachovali až do konce.

„Ve druhém poločas jsme ale dali obranu trošku níž a byli více kompaktní než v úvodní části, takže Pardubicím už jsme nenechali žádný volný prostor. Taky jsme posunuli presink do středního či nižšího bloku, což soupeři dělalo problémy. Domácí už neměli tlak ani žádné velké šance. Naopak nám se tam otvíraly prostory, bohužel jsme ani jednu z dobrých příležitostí nevyužili,“ posteskl si Svědík.

Slovácko venku ani na potřetí neinkasovalo, v Pardubicích zvítězilo těsně 1:0

Slovácku to ale vadit nemuselo. Venku letos neprohrálo ani potřetí, navíc stejně jako v Ostravě či v Ďolíčku proti Bohemians 1905 neinkasovalo.

V prvním poločase ale mělo namále, soupeř si totiž mezi 13. až 18. minutou vypracoval tři velké šance ke skórování. Ránu Matouška po Hlavatého přistrčení vyrazil gólman Heča na roh, příležitost Darmovzala zhatil včasným skluzem kapitán Kadlec a stejně dopadla i Patrákova rána po Černého přihrávce, tentokrát balonu v cestě do sítě zabránil Kalabiška.

„Vstup do utkání nebyl od nás úplně špatný, ale Pardubice byly v prvním poločase lepší a měly víc nebezpečných situací,“ uznal Svědík. „My jsme natahovali hřiště, nebyli kompaktní a na útočné polovině ztráceli hodně balonů. Soupeř je rychle chytal a chodil do otevřené obrany,“ přidává.

Po ojedinělé akci ale udeřil tým z Uherského Hradiště. Po Petrželově centru za pomoci tyče uklidil balon do sítě Kalabiška. Šestatřicetiletý univerzál skóroval ve druhém kole po sobě.

Soupeř ještě před přestávkou střelou Černého z dálky orazítkoval břevno, zbytek utkání si hosté zápas pohlídali.

Pojistit vedení mohli Kalabiška se střídajícím Juroškou a také Vecheta. Jeho hlavičku parádně vytáhl brankář Budínský. V závěru ještě pálil Havlík nad.

„Koncovka je otázka kvality. Platí to pro nás i pro Pardubice, které hrají dobrý fotbal, ale se střílením branek taky mají obrovské problémy,“ všímá si Svědík. „Když nedáte ve vyrovnaném utkání dvě nebo tři šance, skóre se může obrátit na druhou stranu,“ přidává.

Fotbalistky Slovácka vstoupily do ligy výhrou. Hrály i posily z Ameriky a Finska

Nejen hostující fanoušci po utkání řešili zdravotní stav kapitána Kadlece. Zkušený zadák inkasoval hned v 1. minutě tvrdý úder, po krátkém ošetření se ale do hry vrátil a duel nakonec dohrál.

„Michal má nateklý kotník. V prvním poločas se na něm ještě zranění projevilo, byl opatrný, ale ve druhé půli šel jeho výkon nahoru, už byl v topu,“ chválil oporu.

S bývalým reprezentantem o přestávce v šatně řešil i možné střídání, k němu nakonec nedošlo. „Káca nám řekl, že to bude dobré, tak jsme to nechali být,“ dodal Svědík. Jeho tým má před sebou středeční pohárový duel proti Unii Hlubina a anglický týden zakončí domácí ligové derby se Zlínem.