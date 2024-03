Nejde to a nejde. Fotbalisté Slovácka sice před týdnem ukončili bídný jarní vstup, když po třech porážkách zabrali na půdě poslední Karviné, ale domácí trápení přetrvává.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při zápase s Jabloncem. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Celek z Uherského Hradiště po Pardubicích a mistrovské Spartě na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího přenechal všechny body také Jablonci, se Severočechy ve 24. kole FORTUNA:LIGY padl 0:1.

Moravany v nezáživném střetnutí sejmul po hodině hry David Štěpánek.

„Hrozně mě mrzí, jak jsme se k tomu postavili. Podali jsme špatný výkon. S tímto nemůžeme pomýšlet na body. Chyběly mi tam emoce, hlavně v závěru, kdy jsme dotahovali. Ale není to jen chyba hráčů, beru to i na sebe. Je to i moje vina,“ uvědomuje si trenér Slovácka Martin Svědík.

Zatímco páteční předzápasový trénink byl ještě v pořádku, sobotní duel se Petrželovi a spol. hrubě nepovedl.

Borci ze Slovácka si nevypracovali pořádnou šanci, až na neuznaný gól právě čtyřicetiletého veterána toho divákům mnoho neukázali.

„Lidé si nezaslouží, abychom předváděli takové bezkrevné výkony,“ ví dobře Svědík.

„Fanoušci hlavně za brankou nás pokaždé ženou, neustále nás povzbuzují, jezdí za námi i ven, ale pak když vidí takovýto výkon, tak to není v pořádku. Měli bychom se zamyslet nad tím, co chceme a jaké máme vlastně ambice,“ prohlásil kouč.

Porážka s Jabloncem pardubického rodáka pořádně nadzvedla.

„Vím, že se nemusí pořád dařit, ale jsou věci, které můžeme udělat lépe, jinak. K tomu patří organizace hry, intenzita utkání, lepší chování. V tomto všem jsme byli proti Jablonci druzí,“ štve Svědíka.

Týmu z Uherského Hradiště nefungovala především záloha.

Trápil se Havlík, nedařilo se Trávníkovi, Kohútovi ani střídajícímu Kimovi.

„Záložní řad nám nehrála. Ať tam byl kdokoliv, bylo to pořád stejné, o to je to smutnější,“ uvedl.

Víc se na jaře čeká hlavně od Havlíka. Nejlepší střelec mužstva prodloužil ve Slovácku smlouvu do léta 2026, podzimní formu ale stále nenašel.

„Jsem rád, že se dohodl a v klubu pokračuje dál. Snad budou jeho výkony stoupat,“ doufá devětačtyřicetiletý kouč.

Podle Svědíka si Havlík musí zvyknout na to, že je stěžejní hráč, taky ale potřebuje lepší servis od zbytku mančaftu. „Slovácko se vždy opírá o týmový výkon. Tentokrát nám chyběly osobnosti, které by to zvedly,“ má jasno.

Návrat kapitána Kadlece ve hře ale nyní není.

„Ani jsem nad ním nepřemýšlel,“ tvrdí.

„Káca nám chybí nejen na hřišti, ale i v kabině. Je to kapitán, klukům vždycky něco řekne. Musíme se s jeho absencí vypořádat. Na sebe to musí vzít jiní hráči,“ přidává.

Sobotní duel rozsekla akce z 61. minuty.

Jablonecký křídelník Kanakimana odcentroval zleva do šestnáctky, kde zcela volný Štěpánek překonal Heču. Severočeši už těsný náskok uhájili.

„Z naší strany už to byla spíše křeč,“ říká Svědík.

Důležitý moment byl k vidění už v první půli. Po půlhodině hry skóroval po rohovém kopu Petržela střelou z hranice vápna, jenže jubilejní šedesátý ligový gól čtyřicetiletého veterána sudí Všetečka po konzultaci s videorozhodčím Zelinkou neuznal, neboť Reinberk v ofsajdovém postavení bránil ve hře gólmanu Hanušovi.

„Rozhodčí si to obhájí,“ ví dobře domácí kouč.

Jinak Moravané příliš nebezpečné nebyli.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře. Jablonec byl v prvním poločase aktivnější, konstruktivnější. Hrál jednoduše, ale účelně. Dvě situace mohl dohrát do gólu. My i když jsme balon získali, tak jsme ho ztráceli, prohrávali jsme souboje. Hlavně nám nefungovala středová řada, ve které jsme měli velké rezervy. Vytvořili jsme si minimum šancí, ale žádný souvislý tlak,“ dodal zklamaně Svědík.

Celek z Uherského Hradiště tak ani ve třetím domácím zápase na jaře nebodoval a prohrál počtvrté z posledních pěti kol, navzdory neúspěšné sérii ale zůstává v tabulce čtvrtý.

Za týden jede do Teplic.