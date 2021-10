Celek z Uherského Hradiště sice brzy prohrával, ale výsledek díky Reinberkovi a Jurečkovi otočil, Severočechy přemohl 3:2 a zaútočil na bronzovou pozici. Momentálně je lepší pouze Plzeň a Slavia!

Trenér Martin Svědík chválil mužstvo především za tři vstřelené branky a za obrat.

„S ofenzivou jsem spokojený, byť jsme mohli dát více gólů. Na druhé straně znovu zdvihám varovný prst, v obranné fázi musíme pracovat lépe,“ říká nahlas kouč Slovácka.

Svěřence káral hlavně za polevení v závěru utkání, za pasivitu v posledních dvaceti minutách. Z jasného utkání tak bylo nakonec menší drama. „V Mladé Boleslavi jsme polevili za stavu 3:0 i 5:1, teď zase za stavu 3:1,“ hněval se.

„Měli jsme soupeře dorazit. Ale na konci jsme nehráli tak, jak máme. Myslíme si, že se nemůže nic stát. Chtěli jsme jenom profesorky držet balon, ale nemělo to žádný účinek,“ pokračoval.

Přitom Moravané hráli ve druhé půli výborně. Svůj tlak po obratu ještě vystupňovali, ale z několika šancí přidali jen jeden gól, když táhlou střelou z 25 metrů prosadil bek Reinberk, který ale kvůli zranění sobotní duel nedohrál.

„Má něco s lýtkem. Půjde o svalové zranění,“ bojí se.

Hotovo ovšem nebylo.

Naději hostů vykřesal v 73. minutě Kodad, který zužitkoval rychlý brejk. V závěru utkání ale měli více sil domácí hráči a své vítězství si i přes snahu Severočechů uhlídali.

„Věděli jsme, že nás po změně trenéra v Teplicích nečeká lehké utkání. V úvodu jsme nehráli nijak špatně, ale byli jsme nepřesní ve finální fázi, hosté dobře pracovali v pokutovém území. Navíc jsme zase inkasovali z ojedinělé akce,“ kroutil hlavou Svědík.

Skóre otevřel po čtvrt hodině hry hostující veterán Jan Rezek, kterého Jarošík překvapivě povolal z teplického béčka. Slovácko nečekaný vývoj zaskočil. Dlouho marně hledalo cestu do šestnáctky soupeře. Vyrovnání přišlo ve 40. minutě po hlavičce Reinberka, který si naskočil na Kalabiškův centr. „Branka nás probrala. Z hlediska vývoje měla svoji váhu,“ ví Svědík.

„Po přestávce jsme si začali vytvářet šance. Převahu jsme korunovali krásným druhým gólem. Mohlo být rozhodnuto, ale dva góly jsme dostali z autových vhazování,“ hněval se.

Pozitiv však bylo zase víc. Střelecky se daří Václavu Jurečkovi. Sedmadvacetiletý forvard proti Teplicím zaznamenal svůj pátý gól v ligové sezoně. Mezi nejlepšími střelci mu patří sdílená druhá příčka.

„Hráči se hodnotí vždycky až po sezoně. Venca se ale dostává do šancí každý zápas. Klidně mohl dát ještě o tři góly víc,“ mí Svědík. „My si samozřejmě přejeme, aby se z něj stal kanonýr. Je to důležité, protože branky jsou koření fotbalu a pro diváka je lepší, když vyhrajeme 5:3 a 3:2, než kdyby to bylo dvakrát 1:0,“ ví náročný kouč.