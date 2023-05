Do Plzně nejde. Trenér Martin Svědík dál zůstává ve Slovácku, kde má ještě dva roky smlouvy. Osmačtyřicetiletý kouč to potvrdil krátce po závěrečném zápase na Slavii, kde Moravané padli 0:4 a v letošním ročníku FORTUNA:LIGY skončili pátí.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. Foto: 1. FC Slovácko | Foto: 1. FC Slovácko

„V sezoně jsme měli spoustu dobrých i špatných okamžiků, ale převažuje postup do základní skupiny Konferenční ligy. Sezona kvůli tomu byla pro Slovácko výjimečná. Nyní připravujeme mužstvo na to, abychom byli ještě lepší,“ říká Svědík.

I když celek z Uherského Hradiště na předchozí mimořádné ročníky nenavázal a do evropských pohárů se nekvalifikoval, musí být v nejmenším ligovém městě spokojení.

„Kluci to odpracovali, odvedli spoustu dobré práce, což hodnotím pozitivně. Jsme malý klub a většina týmů, co hrálo poháry, tak měly problémy a zachraňovaly. Jde i o naše soupeře Nice nebo Kolín nad Rýnem. My jsme se na rozdíl od nich pořád drželi v tabulce nahoře a až do posledního kola se prali o poháry,“ upozorňuje.

Kadlec a spol. se ale nakonec před Bohemians 1905 nedostali, k obhajobě čtvrtého místa mu scházely tři body. Celek z Uherského Hradiště v nadstavbě nezvítězil, ke čtyřem remízám přidal porážku v Edenu.

„Ne že bychom na to neměli, ale v zápasech, které jsme potřebovali zvládnout, jsme nedávali góly,“ ví Svědík.

Pardubický rodák zná příčiny nepostupu do Evropy. Dobře ví, kde měly borci ze Slovácka největší problémy. „Chtěli jsme skončit zase čtvrtí a moc nás mrzí, že to nevyšlo. Nyní je potřeba si to zanalyzovat, dobře přebrat a udělá krok k tomu, abychom v příští sezoně byli ještě lepší,“ přeje si.

Po dvou letech bez Evropy. Slovácko prohrálo na Slavii, skončilo páté

Fotbalistům Slovácka derniéra vůbec nevyšla. I když Kadlec a spol. mohli v případě vítězství skončit čtvrtí, v oslabené sestavě nedokázali Slavii čelit a nakonec chystali výprask 0:4.

Čtyřmi trefami se proti svému bývalému klubu blýskl Václav Jurečka. Reprezentační útočník jubilejním dvacátým zásahem v sezoně o jeden gól předstihl dosud nejlepšího střelce soutěže Jakuba Řezníčka z Brna.

Hosté zahrozili pouze v první půli kapitánem Kadlecem, který na po nakrátko rozehraném rohu a centru Trávníka zblízka dorážel nad. Jiné šance neměli.

Zato domácí si užili loučení s Nigerijcem Olayinkou. V posledním zápase potvrdili, že měli v sezoně nejlepší ofenzivu i defenzivu.

„Zápasy na Slavii máme jako přes kopírák. Nevím, jestli je to zdejší atmosférou nebo čím, ale dneska jsme neměli nic. Chyběla nám kvalita ve hře, byli jsme běžecky slabší. Od začátku jsem cítil, že to není ono,“ uvedl Svědík.

„Pokud chcete proti Slavii uspět, musíte ve všech řadách podat maximální výkon. Když vám z toho vypadne jeden hráč, už je to problém a dá se to ještě zachránit, ale pokud třeba osm, to se zachránit nedá,“ ví dobře.

V Újezdci skončil trenér Kroupa, nedělní zápas s Koryčany odložila bouřka

Hosté od začátku nebyli ve své optimální formě, bez některých opor se trápili. „Mrzí mě to. Chtěl jsem, aby se mužstvo pralo. Chtěli jsme to do toho šlápnout trošku víc, což se nestalo. Měli jsme nohy v medu, na Slavii jsme neměli. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně.

Moravané neporazili Slavii poosmé za sebou, hlavně v Edenu nedokáže favoritovi dlouhodobě čelit.

„Provází nás to pořád,“ souhlasí kouč.

Podobné je to i na Spartě či v Plzni. „Je zajímavé, že doma s těmito soupeři dokážeme hrát, ale na soupeřově stadionu se s tím neumíme vyrovnat. Je to o mentální stránce hráčů,“ míní.

„V takto těžkém prostředí neumí pracovat, což je škoda, protože v týmu máme dobré hráče. Mužstvo má řád, koncepci, svoje principy, ale bohužel nic z toho na Slavii nebylo vidět, což mě hrozně mrzí. Už od začátku to bylo k pláči,“ dodal.