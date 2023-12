Spekulace neřeší. I když trenérovi Martinu Svědíkovi nescházejí ambice a jednou by se rád v kariéře posunul, z Uherského Hradiště po dalším parádním podzimu neutíká.

Fotbalisté Slovácka hráli se Zlínem | Video: Libor Kopl

„Tím, že jsem se dostal ze dna, když jsem se ne vždycky živil profesionálním trénováním, tak si strašně vážím toho, že jsem člověk, který si trénováním vydělává na živobytí. Samozřejmě mám nějaké ambice, ale neznamená to, že musím odcházet za každou cenu. Nyní jsem spokojený ve Slovácku a mám skvělou rodinu, která mě podporuje. To jsou moje priority,“ prohlásil po posledním utkání letošního roku, které Moravané díky trefě záložníka Valenty na hřišti Mladé Boleslavi ovládli 1:0 a přezimují nejhůře čtvrtí.

Svědík po sobotním zápase okomentoval nejen utkání, ale vyjádřil se i k možnému odchodu záložníka Havlíka, k rekordu Petržely a dalším věcem. O čem všem mluvil?

O utkání s Mladou Boleslaví. „V prvním poločase to byl oboustranně fotbal nahoru a dolů, opticky jsme ale byli více na balonu, chtěli jsme víc kombinovat. Na druhé straně jsme někdy měl mezery v obranné fázi. Věděli jsme, že musíme eliminovat ofenzivní sílu domácích. My jsme měli lépe pracovat v šestnáctce soupeře. Do druhého poločasu jsme si řekli, že tohle je zápas, který může rozhodnout jeden gól. Těší mě, že v obraně jsme pracovali velmi dobře a počkali jsme si na tu svoji chvilku. Pomohla nám standardní situace. Jsme velmi rádi, že jsme uspěli s těžkým soupeřem, máme nulu a hlavně tři body. Je dobře, že jsme zakončili rok vítězstvím a protáhli šňůru bez porážky. Pro nás je to dobrá viz.“

O podzimu. „Byla tam taková střední pasáž, kdy se nám moc nedařilo. Prohráli jsme na Spartě, měli tam nějaké problémy a hledala se příčina špatných výsledků. Museli jsme najít optimální sestavu pro náš způsob hry. Bylo nutné udělat změny, od té doby mužstvo zase šlapalo. Byť jsme prohráli na Slavii 0:2, tak jsme v defenzivě podali velmi dobrý výkon. Jak se tým dostal do laufu, odehrál skvělé zápasy. Zmínit musím duel v Plzni, doma s Baníkem, Bohemkou. Je jenom škoda, že jsme víc nevytěžili z domácích zápasů proti Hradci a Liberci. Bodů jsme mohli mít ještě víc. Celkově je pětatřicet bodů velmi slušných. Udělali jsme dobrý krok k tomu, abychom do jara dobře vstoupili.“

O umístění. „Popravdě bych byl překvapený. Před sezonou jsme mluvili o nějakém posílení, nějaké cestě omlazování a já si za tím pořád stojím. Nesmí to být razantní, ale každý půlrok bychom vyměnit jednoho nebo dva hráče, postupně nabalovat mladší kluky, aby nedošlo k tomu, jak se pořád říká, že máme přestárlé mužstvo. Už to není o tom, že těch třicátníků bude v sestavě devět nebo deset, ale třeba jenom pět a zbytek ladíme kolem nich. Věřím vždy v tento tým, protože i když jsme se někdy dostalo do nějakých horších dnů či týdnů, tak jsme se z toho vždy dostali týmovým výkonem, chováním. Důvodem je to, že kluci mají ke Slovácku vztah, což je první předpoklad úspěchu.

Petržela po 500. startu v lize: Pamětní deska v rodné vesnici? Je to možné, říká

O Milanu Petrželovi a jeho pětistém utkání v lize. „Milan je především skvělý kluk, toho si vážím i bez pětistovky. Je to kluk do kabiny, který zoceluje partu. Navíc je to přírodní úkaz. I ve čtyřiceti letech má rychlost, jeho postava je samý sval. Ve většině zápasů je pro mužstvo velký přínos. Vážím si toho, že s takovým hráčem mohu pracovat a moc mu k té metě gratuluji a doufám, že čísla bude ještě prodlužovat.“

O spekulacích a odchodu. „K tomu nechci nic říkat. Mám platnou smlouvu ve Slovácku a vždycky se dočtu spoustu konspirací, ale pravda je taková, že máme rozjednané nějaké posily. S kluky jsme se loučili s tím, že se sejdeme znovu 3. ledna. Jede se dál ve Slovácku.“

O změnách v kádru. „Nemám informace, že by se

mě Valenta vrátit zpět do Slavie. Ptal jsem se na to Jindry Trpišovského. Myslím, že Matějovi prospívá, že u nás hraje pravidelně a dobře. Ví, proč šel k nám. Je u nás spokojený a byla by škoda ho z toho prostředí vytahovat. Pokud vím, tak by měl zůstat. Když máte skvělého hráče jako je Marek Havlík, musíte se připravit, že to někdy taky bude bez něj. On sám se musí rozhodnout, jestli bude dál slovácký patriot a uzavře smlouvu až do konce, nebo se posune dál. Řekněme si to na rovinu, teď ho čeká velký krok. Jestli neodejde za lepším teď, tak už si myslím, že velký přestup neproběhne. Všichni víme, co pro Slovácko odvedl. Nikdo mu nebude mít za zlé, když si vybere jinou variantu. Stejně si myslím, že i kdyby odešel, tak se za dva nebo tři roky stejně vrátí a kariéru tam ukončí. Mára je takový typ, jednou se chce i s rodinou na Slovácku usadit. A co se týče našich posil, hledáme útočníka a krajního obránce. Víme, že budeme pouštět Patrika Brandnera. Chci mu za práci pro Slovácko poděkovat. Stane se, že hráči angažmá nevyjde, neseme na tom podíl i my v realizačním týmu, že jsme u něj nedostali víc. Je to bezvadný kluk do party, dobře zapadl. Přeji mu hodně štěstí.“ Slovácko vyhrálo v Mladé Boleslavi, Petržela odehrál 500. utkání v lize

O českém fotbale. „Chtěl bych pogratulovat reprezentaci k postupu na EURO a také všem třem našim klubům za to, co ukázali v Evropě. To, co dokázala Slavia, Sparta nebo Plzeň, je něco naprosto úžasného. Je to skvělé pro celý český fotbal a měli bychom si toho vážit. Přinesly české klubové kopané prestiž i peníze, které jsou u nás strašně moc potřeba. Připojil bych s k trenérům Veselému a Koubkovi a přál bych si, abychom byli více pozitivní. Jsme malá země a někdy máme strašně velké nároky. Někdy je to až přes čáru. Buďme více pozitivní. I takhle můžeme dál dojít. Místo nenávisti, závisti raději chvalme. To je takové moje přání.“