ROZHOVOR/ Po dvoubrankové výhře nad Teplicemi (2:0) přišel trenér Slovácka Martin Svědík mezi novináře dobře naladěný. Potěšilo ho snad všechno. Dva góly v síti soupeře, nula v defenzívě a také zlepšená hra jeho mančaftu.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při zápase s Teplicemi. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Herní projev a nasazení bylo proti Teplicím adekvátní tomu, co jsem tady v minulosti nastavili. Měli jsme nějakou laťku, z které jsme v posledním období slevili. Jsem rád, že se to podařilo změnit,“ oddechl si po zápase náročný kouč Slovácka.

Které byly podle vás klíčové okamžiky zápasu?

Chycení gólové šance za bezgólového stavu Milanem Hečou. To si myslím, že bylo velmi důležité, že jsme neinkasovali. Pak vyloučení hráče Teplic a náš gól ve 48. minutě. Bylo důležité, že jsme ho dali hned po přestávce. Pak jsme přidali druhou branku a měli jsme utkání ve své moci. To byly klíčové okamžiky zápasu.

Oddechl jste si po výhře?

Jsem rád, že jsem to zvládli a přerušili tu šnůru neúspěchů a odehráli lepší utkání jako v předešlých zápasech. Měli jsme to jednoduší, dali jsem dvě branky. Zlomili jsme to a můžeme se po reprezentační pauze připravit na další období. Herní projev a nasazení bylo adekvátní tomu, co jsem tady nastavili. Měli jsem nějakou laťku, z které jsme v posledním období slevili.

Oproti minulému zápasu jste změnil sestavu na čtyřech postech. Proč?

Vybrali jsme sestavu z hráčů, kteří jsou zdraví. Chtěl jsem, aby byli hladoví po fotbale, V sestavě byli i hráči, kteří tolik nehrávají, ale kvůli hladovosti nastoupili.

Poprvé začal na lavičce Milan Petržela. Vysvětloval jste mu to nějak víc?

Vždycky se s hráči bavím o sestavě. Myslím si, že jsme jeden tým. Tady je potřeba pochválit i Milana, protože on sám cítil, že mu to nejde a řekl trenére, je to takto a takto. Milan byl připravený na lavičce a povzbuzoval mančaft z lavičky, takto si představuji příklad staršího hráče. Je to pro nás pro trenéry důležité.

Jak byste zhodnotil výkon Marka Havlíka?

U něj jsme změnili rozestavení, poslali jsme ho na hřišti výš. Sice zase něco zkazil, ale dal nám gól, což bylo pro nás hodně důležité. Takového hráče musíte dostat nahoru, je to klíčová osobnost mužstva, když nehraje, tak je to strašně znát.

Byl jste po těch nevydařených výkonech na hráče nějak důraznější?

Ne, naopak. Vidím, že oni sami se těmi výkony trápí. Nejsem člověk, který pořád řve, možná to tak vypadá při zápase, ale někdy tím nic nedocílíte. Jestliže chci připravit hlavu hráčů, tak to nemůže být formou drába. Zjednodušili jsem trénink, víc jsem se zaměříme na obranu a na náš herní projev. Jestli se chceme udržet nahoře, tak tyhle zápasy musíme zvládat.

Porazili jste Teplice po sedmé v řadě. Je to váš oblíbený soupeř?

Každý zápas je jiný, na jaře jsme vyhráli v nastavení. Aktuálně je tam jiný trenér, u Teplic je vidět, že je to dobře organizovaný celek. Jejich hra má hlavu a patu, ale my jsme měli zápas pod kontrolou.

Není nic tajného, že jste velkým fanouškem dostihového sportu. Komu budete fandit při Velké pardubické a budete v hledišti?

Samozřejmě, že budu v hledišti. Ve Velké mám jeden horký tip, fandím Honzovi Faltejskovi jako jezdci. Také moc fandím rodině Miškových, takže fandím Jardovi Miškovi, to není sice takový favorit, ale překvapit může každý.

Vsadíte si?

Ze srandy určitě. Sázíme s manželkou. Těším se, dobře jsem se naladil, od rána budu na Velké pardubické, už teď cítím vůni svařáku, musím si ho tam dát a také si psychicky odpočinout.