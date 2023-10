ROZHOVOR/ Napravili dojem po nepovedených vystoupení v Edenu, poučili se z předcházejících nezdarů, i když hráli daleko lépe než před měsícem proti Spartě, na body to znovu nestačilo.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. | Foto: Jan Tauber, fotbal.cz

Fotbalisté Slovácka favorizované Slavii dlouho vzdorovali, padli až dvěma góly střídajících hráčů Juráska a Jurečky v závěrečné čtvrthodiny, na Moravu se vraceli se vztyčenými hlavami, ale prohrou 0:2.

„Nemám rád, když přijdu na tiskovku a někdo řekne, že můj mančaft něco odevzdal. Tentokrát bylo o co hrát skoro až do konce, ty zápasy je potřeba odlišovat. Myslím si, že nyní jsme odehráli zápas, který snese přísnější měřítka," prohlásil kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým posledních sedm zápasů na půdě Slavie prohrál při celkovém skóre 1:21.

„Doma se na ně dokážeme lépe připravit, ale tady hraje důležitou roli také prostředí. Nám to v Edenu prostě nejde, ale to je spíše dlouhodobá záležitost, není to otázka této soboty,“ říká Svědík.

Nyní jste ale začali lépe než v minulých duelech, že?

Oproti minulým zápasům tady jsme přežili první a jedinou šanci soupeře v prvním poločase, když Masopust hlavičkoval po dlouhém autu do tyče. Jinak jsme ale Slavii do ničeho nepouštěli. Hráli jsme opravdu pozorně. Defenzivu musím pochválit, ale vpředu jsme bohužel nevyužívali Ciciliu, který nám tam sklepl nebo prodloužil spoustu balonů. Bohužel jsme byli buď ve špatných prostorech nebo jsme pozdě nabíhali. I tak přišla naše příležitost, Juroška to ale za stavu 0:0 neproměnil.

A co druhá půle?

Ve druhé půli bylo vidět, že Slavia prostřídala, přišla ještě větší kvalita, zvýšila tempo. Už to pro nás bylo těžší. Vytvářela si některé střelecké příležitosti, ale pořád jsme byli v šestnáctce velice pozorní. Pak jsme inkasovali ze situace, kde místo toho, abychom uhráli balon na polovině, jsme ho zbytečně soupeři odevzdali, ještě jsme to odcouvali, nechali jsme si ho kopnout za naší obranu a nedohráli jsme to tam. Jurásek to vyřešil výborně, otevřelo se tím skóre a rozhodlo to utkání. Druhý gól padl po brejkové situaci, když už jsme hráli trochu vabank.

Co chybělo k zisku alespoň jednoho bodu?

Ve druhém poločase nám chybělo víc odvahy a kvality v útočné fázi. Chválím tým, nebyl to žádný odevzdaný výkon a plnili jsme, co jsme si řekli. Akorát v útočné fázi je obrovsky znát kvalita Slavia v porovnání s tou naší. Zatímco my nedotáhneme, soupeř nám dá dva góly.

Mohly chyby a ztráty pramenit z toho, že týmu ubývaly síly?

Zrovna u situace, kdy jsme inkasovali, tak si to nemyslím. Tam to bylo vyloženě nekvalitou, protože náš hráč nebyl pod tlakem. Vlasij (Sinjavskij - pozn. red.) ztratil míč a ještě odstoupil, kdyby se tak nestalo, tak míč asi získáme my. Bohužel se taková utkání rozhodují v závěrech a my jsme to nezvládli.

Co jste si pomyslel při pohledu na domácí sestavu, kde chyběla některá jména?

Slavia funguje na nějakých principech a má i silnou lavičku. Samozřejmě se pokusíte něco přizpůsobit, ale vesměs jsme se chystali na Slavii jako na celek. Určité věci mají zažité a je prakticky jedno, kdo nastoupí. Pak musíte během zápasu reagovat na rozestavení, ale jak už jsem říkal, my jsme zápas zvládli dobře takticky, rozhodla individuální chyba.

Jaký je stav brankáře Heči, kterého jste musel střídat už po 14 minutách? A jak moc velká komplikace to pro vás byla?

Ještě nevím. Myslím, že to bude svalové zranění, ale počkám si na informace od lékaře. Vždycky je to nepříjemné, když tam jde gólman nerozchytaný, na druhé straně nemá čas nad ničím přemýšlet. Je hozený vody a někdy je to i lepší, ale vždycky tam jsou nějaké rozdíly. Gólmani jsou odlišní. Heča třeba hraje líp nohama, ale dneska to moc nevadilo, protože jsme se snažili hrát jednodušeji. Fryšty to neměl tak složité.

Jak to vypadá s Vlastimilem Daníčkem, který nebyl ani na lavičce?

K němu nemůžu nic říct, protože ani nevím, kdy se uzdraví. Obnovil si zranění, které si přivodil proti Mladé Boleslavi. S ramenem se sice dal dopořádku, ale teď má chycený kotník, sami nevíme, na jak dlouho je mimo hru.