Celek z Uherského Hradiště vedení 3:1 nad Slezany už nepustil, nahněvaný šestačtyřicetiletý kouč ale kritikou i přes povinnou výhru rozhodně nešetřil.

„Bylo to úplně zbytečné, laxní. Bajzič (Bajza – pozn. red.) utkání zbytečně znehodnotil,“ čílil se Svědík.

Podle něj zkušený slovenský gólman svojí minelou rozhodnuté střetnutí výrazně ovlivnil.

„Nemělo by to s námi tak zamávat, ale kdybychom ten gól nedostali, vyhráli bychom vyšším rozdílem. Ta chyba nás ovlivnila,“ je přesvědčený pardubický rodák.

Svědíkovi vadilo, jak brankář se s jednoduchou situací naložil.

„Tahle jednoznačně volala po tom řešit to rychleji. Kdyby tam šel normálně jako předtím a nepodcenil to, situace vůbec nevznikne,“ má jasno domácí kouč.

Nešťastného svěřence už v poločase a pak i po zápase otevřeně kritizoval.

„Nemůže takhle hrát, takto dlouho čekat. Nechali jsme zbytečně soupeře snížit a v tom momentu to s naším sebevědomím zamávalo. Zbytečně jsme se zbavovali balonů a naopak nechali Opavu hrát. Přitom do té doby kluci plnili pokyny, dali tři krásné góly, hráli dobře,“ říká Svědík.

Hosté ani po přestávce nesložili zbraně. Snažili se využít každou možnost k útoku, ale pevná domácí obrana je dlouho k ničemu vážnějšímu nepouštěla.

Až v 70. minutě se dostal ke slibné střele střídající Rataj, ale pálil vedle. Gól měl poté na hlavě druhý čerstvý hráč Ščudla, ale také netrefil branku. Na druhé straně mohl pojistku přidat rovněž střídající Juřena, který ten zase nechal vyniknout Fendricha.

„Druhý poločas už byl boj,“ uvedl Svědík. „Kvituju akorát to, že jsme už nedostali branku a dovedli zápas do vítězného konce,“ přidal.

Celek z Uherského Hradiště rozhodl sobotní duel třemi góly mezi 14. a 27. minutou, kdy se trefili Stanislav Hofmann, Lukáš Sadílek a Milan Petržela.

„Jsem spokojený pouze se třemi body a třemi góly, ale určitě ne s hrou po inkasované brance. To musí být výrazně lepší. Máme na čem pracovat,“ ví dobře kouč Slovácka.

Svědíkova parta zvítězila v posledních dvou domácích ligových zápasech, ve kterých dala osm branek.

„Bylo důležité, že jsme tyto zápasy zvládli. Nyní je potřeba na ně navázat a přivést také nějaké body zvenku,“ přeje si.

Naopak Opava venku v lize nezvítězila už 21 zápasů. V posledních dvou kolech inkasovala devět gólů a v neúplné tabulce má stejně bodů jako poslední Příbram.

„Na soupeře jsme byli dobře připravení. Chtěli jsme dostat balon do křídelních prostorů, což nám dařilo. Opava měla v předchozích utkáních problémy na zadní tyči, kde vždycky vyplaval nějaký volný hráč. Třeba takto dal Sadílek druhý gól. Jinak to ale nebylo tím, že by Opava nějak hrozně bránila, spíš jsme dobře přenášeli hru, točili těžiště,“ míní Svědík.

Přitom se samotným začátkem spokojený taky nebyl.

„I když jsme byli v soupeřově třetině nebo středním pásmu, spoustu balonů jsme hráli zbytečně dozadu nebo brankáři. Tím, jak nás soupeř presoval, museli hráči o balon bojovat. Z naší strany to bylo moc profesorské. Měli jsme si s tím poradit daleko lépe,“ dodal Svědík.