Trenér Martin Svědík si po triumfu nad Opavou zhluboka oddechl. Celek z Uherského Hradiště přehrál rivala ze Slezska jasně 4:1 a dvě kola před koncem nadstavbové části si zajistil prvoligovou příslušnost i pro další soutěžní ročník.

„Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Je to pro nás hrozně cenné vítězství. Dál už se nemusíme nervovat,“ těší Svědíka.

Tomu se pořádně ulevilo. Mužstvu ale před klíčovou bitvou věřil. „Cením si toho, jak kluci k zápasu přistoupili. I když kvalita výkonu nebyla podle mých představ a na některých hráčích byla vidět trošku nervozita, nakonec jsme to výsledkově zvládli, což je hlavní,“ prohlásil.

Úterní výhru poslal do nebe tragicky zemřelému bývalému hokejovému brankáři Adamu Svobodovi.

„Minulý týden jsem přišel o jednoho kamaráda. Pokud mi to kluci dovolí, vítězství věnuji právě jemu,“ řekl smutně.

V hlavě dlouho nosil angažmá v Jihlavě, které nedopadlo podle Svědíkových představ.

„Celé jaro bylo dobré, ale k záchraně to bohužel nestačilo. Nikomu bych to nepřál zažít. Proto jsem moc rád, že tady ve Slovácku se nám to povedlo,“ líčil před novináři.

Celku z Uherského Hradiště k záchraně pomohl skvělý vstup do zápasu. Slovácko proti Opavě udeřilo dvakrát v úvodních pěti minutách. Nejprve se trefil Janošek, pak proměnil penaltu tradiční exekutor Daníček. Za stavu 2:0 bylo vymalováno.

„Byli jsme aktivní a soupeře, který dělal chyby, zatlačili. Skvělý vstup do utkání jsme korunovali dvěma brankami,“ lebedil si domácí kouč.

Slezané se sice za nepříznivého stavu snažili, na obrat ale neměli. „Kromě věcí ze standardek jsme Opavu do ničeho nepustili,“ řekl Svědík.

Spokojený s výkonem mužstva ale úplně nebyl. „V některých pasážích jsme se kopali za uši,“ všiml si.

Ve druhé půli ale Slovácko přidalo další dvě branky a nakonec s přehledem zvítězilo 4:1. „Jsem rád, že jsme ve dvou domácích zápasech nadstavbové části vstřelili devět branek,“ těší Svědíka.

Hostující kouč Ivan Kopecký byl naopak po nepříjemné porážce hodně rozmrzelý.

„Trestuhodně jsme promrhali úvod utkání. Od toho se odvíjel celý zápas,“ ví opavský trenér, který se počínání svěřenců v úvodu střetnutí jen divil. „Do hlav hráčů nevidím, ale pro mě je to nepochopitelné,“ říká.

I když se fotbalisté Opavy snažili utkání zdramatizovat, branka střídajícího Endy Opoku přišla pozdě.

„Soupeř se koncentroval na dobrou defenzivu. My jsme sice drželi balon, ale hráli pouze po šestnáctku. A v ní jsme nebyli důrazní,“ uvedl Kopecký.

„Ve druhém poločase jsme se pokusili vstřelit kontaktní branku, ale opět scházel důraz, když balon poskakoval po lajně. Pak jsme sice snížili, ale vzápětí přišla hrubá chyba a soupeř si v klidu dojde pro vítězství,“ pokračoval v hodnocení.

Zatímco Slovácko je zachráněné, Opavští se musí ještě rvát.

„Pořád to ale máme ve svých rukách. Musíme to doma zvládnout,“ burcuje Kopecký, který v úterním duelu šetřil veterána Zavadila a ve druhé půli střídal další opory, Smolu s Jursou. „Víme, že nás o víkendu čeká těžké utkání, takže jsme to při střídání zohlednili,“ vysvětlil kouč poražených.