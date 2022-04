„Jsme rádi, že jsme předešli různým spekulacím a ukázali, že na Slovácku se nevyhrává snadno. I když soupeř budil respekt výhrami na Slavii a na Baníku, navíc proti nám hrál o všechno, tak jsem získali všechny body, což je podstatné,“ uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.

Favorit poprvé udeřil hned ve 2. minutě, kdy si Havlíkův centr z pravé strany nešťastně do vlastní sítě srazil Brazilec Túlio.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale vstřelený gól přinesl až moc velký klid hlavně do útočné fáze, jíž chyběla kvalita a větší přehled v zakončení,“ míní Svědík.

Jeho tým další šance v prvním poločase promarnil, vedení navýšil až po změně stran. „Chtěl jsem, aby se hráči více tlačili do šestnáctky, což si vzali za své,“ těší náročného kouče.

Na 2:0 upravil Cicilia. Urostlý forvard po centru Reinberka uplatnil svůj důraz před brankou a procpal přes bránícího Buchtu míč do sítě. „Mám výhrady k jeho výkonu v prvním poločase. Klidně mohl dát více branek, ale jinak hrál velmi dobře,“ uvedl Svědík.

Třetí gól přidal po dalších promarněných příležitostech stoper Hofmann.

Proti Karviné to trošku drhlo. Důležité je, že děláme body, říká Petržela

Karviná na konci protivníka přitlačila, porážku střídajícím Sinjavskim alespoň zmírnila.

„Mrzí mě, že jsme inkasovali branku. Nechali jsme se tam zatlačit, ani střídání nebylo z mé strany v pořádku,“ uznal kouč Slovácka.

Karviná vycítila šanci, ale domácí závěr duelu takticky zvládli a už nepřipustili další komplikace.

Svědíkovi se ovšem konec utkání nelíbil, v 86. minutě dokonce stáhl ze hry střídajícího Levina, jenž byl na trávníku sotva deset minut. „Nikdy dřív jsem to neudělal, ale jeho výkon nebyl profesionální. V tomto jsem nekompromisní,“ prohlásil.

„Už v týdnu jeho práce nebyla podle mých představ, k jeho přístupu jsem měl výhrady. Měl by si uvědomit, že je to hlavně týmový hráč. V momentu, kdy se takto bude hráč chovat, nemá tady u nás co dělat,“ prohlásil natvrdo.

Podle Svědíka ale ruský záložník není ovlivněný válečným děním na Ukrajině.

Pedantský trenér ovšem zahraniční akvizici neodepisuje.

Šanci zimní posile dá možná už o Velikonocích, kdy se celek z Uherského Hradiště představí na Spartě.

Moravanům totiž budou v Praze scházet opory Kadlec s Daníčkem.

„Jelikož nás čeká náročný program, příležitost dostanou další hráči,“ zůstává Svědík v klidu. „Třeba Levin bude moct odčinit poslední výkon. Musí se ale vzpamatovat a chovat se profesionálně. Ani tak ale není nikde napsáno, že příležitost dostane zrovna on,“ uvedl.

Svědík absence zkušených borců nevidí jako velký problém. „Už nám v několika zápasech chyběli a vypořádali jsme se s tím dobře,“ připomíná.

„Vždycky je to jenom o tom, jak zareaguje tým a jaký výkon podají jednotliví hráči,“ má jasno.

Slovácko udeřilo v úvodu obou poločasů. Karviná si odvezla tři branky

Slovácko nyní tíží především pozice gólmana. Proti Karviné při absenci zraněných Nguyena a Fryštáka nastoupil mladý Borek, na lavičce mu překvapivě kryl záda pětačtyřicetiletý trenér mládeže Drobisz, který se naposledy v lize objevil před více než osmi lety.

„Jeho start v zápase nebyl v plánu, ale jsem rád, že šel na lavičku a pomohl týmu a hlavně mladému Borkovi, jehož zná z dorostu,“ řekl Svědík.

Momentálně to vypadá, že Borek odchytá i další duel na Spartě, protože léčba Nguyena se protahuje a ani Fryšták není stále fit.

„Nechceme riskovat ani nic uspěchat, ale děláme všechno proto, aby byli zdraví,“ dodal.