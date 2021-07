Cesta k úspěšnému odpoledni vedla přes úvodní poločas, ve kterém Milan Petržela vstřelil jedinou trefu zápasu. „První poločas rozhodl – byli jsme v něm lepší kombinačně, daleko více na míči, vytvářeli si nebezpečné situace,“ pochvaloval si Svědík.

Druhá půle se pro hosty zkomplikovala, v 69. minutě byl za faul na Thea Gebre Selassieho vyloučený Rigino Cicilia. 26letý útočník přitom na hřišti pobyl pouhé čtyři minuty. „Regi zbytečně oslabil mančaft a ne jen dneškem, ale i silami do čtvrtka, museli jsme jich vydat daleko více. Za mě je to trestuhodné. Musí si dát pozor, byl to zbytečný faul. Za mě nesmysl,“ zlobil se úspěšný kouč.

Slovácko včerejší vzpruhu potřebovalo nejen kvůli ligové scéně. Už ve čtvrtek totiž odehraje odvetné utkání Evropské konferenční ligy proti Plovdivu, na jehož hřišti prohrálo brankou z 88. minuty. „Jedná se pro nás o dobrý vstup do ligy, ale hlavně o skvělé naladění na čtvrteční zápas. Bylo to pro nás důležité,“ uvědomuje si.

Oproti čtvrtečnímu zápasu se v základní sestavě Slovácka objevilo hned šest odlišných tváří. Martin Svědík však svým borcům věřil. „Kluci spolu hrají už delší dobu. Znají se, stejně jako naše principy. Věděli jsme, že si to můžeme dovolit, že by to na výkonu nemělo být znát.“

Hlavní kouč mužstva zároveň vysvětlil, proč se k takovému kroku odhodlal. „Bylo to kvůli rozložení sil, ale i vytížení dalších hráčů. Jedna změna byla vynucená, Filip Nguyen nemohl chytat. Osu jsme však nechali, na to nabalili něco dalšího. Jsem rád, že nám to fungovalo,“ uzavřel Martin Svědík.