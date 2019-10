„Doma jsme dostali facku proti Českým Budějovicím, nechtěl jsem, aby se to opakovalo. Nechtěli jsme ustoupit od našich herních principů a poctivé práce,“ líčil kouč domácích taktiku na zápas a hodnotil první poločas.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a vstřelili jsme branku, ale mám k prvnímu poločasu, který byl docela rozháraný, výhrady. Chvíli to bylo dobré, pak jsme začali ztrácet balony a vytvářeli standardní situace pro soupeře. Na druhou stranu jsme tam měli hezké věci směrem dopředu, ale nedokázali jsme zpřesnit finální fázi,“ okomentoval první poločas Martin Svědík.

Rozhodující moment zřejmě přinesl druhý gól Ondřeje Šašinky. Myslel si to i kouč Slovácka.

„Stěžejní byla druhá branka, kde jsme si pomohli ze standardní situace. Po třetím gólu už byl zápas v naší moci a čtvrtá branka byla výborná po krásné kombinační akci,“ povídal Svědík, který i přes čtyřbrankovou výhru mužstvo za některé pasáže kritizoval.

„Mám výhrady k nepřesnostem, ale za pracovitost musím mužstvo pochválit. Byl to pracovitý výkon a zasloužená výhra i v obměněné sestavě. Jsem rád, že hráči, co šli z lavičky do základu, se velkou měrou podíleli na dnešním výsledku," zakončil Martin Svědík hodnocení rekordní výhry Slovácka.

Slezský klub tahá nepříjemnou sérii. V Uherském Hradišti nevyhrál už dvanáctý letošní zápas v řadě. Přesto, že v zápise byl uveden jako hlavní trenér Alois Grussmann, tak po zápase přišel mezi novináře asistent Josef Dvorník.

„Šlo asi o nejhorší zápas, co jsem u týmu. Slovácko vyhrálo zcela zaslouženě, protože jsme nebyli nebezpeční a nebyli jsme schopni eliminovat soupeřovy přednosti. Do první půle jsme nevystoupili dobře, v přechodové fázi byly nepřesnosti, nahoře jsme neudrželi míč,“ přiznal bývalý obránce a překvapivě vzal debakl na sebe

„Částečně to jde za mnou, rozestavení a obsazení postů bylo mé pochybení. Ve druhé půli jsme se zvedli, ale dostali jsme branky po standardkách a neměli jsme šanci na úspěch,“ hodnotil Dvorník zápas.

Asistenta trenéra Opavy mrzela hlavně tyčka jeho týmu ze závěru první půlky.

„ Je to kdyby, ale kdybychom z šance na konci poločasu dali na 1:1, tak nás to mohlo nabudit a mohli jsme být výsledkově úspěšnější," řekl na závěr.