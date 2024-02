Vstup do jara jim nevyšel, po dvou prohraných duelech jsou na nule. Fotbalisté Slovácka se po nezvládnutých zápasech s Pardubicemi a ve Zlíně potřebují chytnout, nastartovat, což ale nebude v žádném případě jednoduché.

Fotbalisté Slovácka v minulé sezoně doma remizovali se Spartou Praha 1:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Proč?

Do Uherského Hradiště míří obhájce trofeje a vedoucí tým ligy, pražská Sparta.

Zastavit nezdary a složit rozjetou Briskeho partu bude mimořádně složité, kór když Moravanům chybí téměř kompletní obrana v čele s kapitánem Michalem Kadlecem.

„Na jaře jsme ještě nebodovali, máme problémy se složením obrany hlavně na stoperu, zkoušíme různé varianty. Možná to ale může být pro nás výhoda, že se od nás moc nečeká. Pokusíme se toho využít a favorita potrápit," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Celek z Uherského Hradiště si hned po zimní pauze zkomplikoval boj o čtvrté místo, o účast v evropských pohárech.

S týmy z dolní poloviny tabulky neuspěl, vyšel naprázdno, navíc přišel o důležité muže.

„Je to obrovská škoda. Začátek jara není podle našich představ, rozhodně není ideální. Nikdo z nás to nečekal. Chybí nám i štěstí, ale nejsme tak hladoví, jak bychom možná chtěli být. Musíme se víc tlačit do koncovky, být aktivnější a body začít sbírat co nejdřív,“ burcuje křídelník Slovácka Pavel Juroška.

Petržela a spol. si už zpackané krajské derby rozebrali, vyříkali a teď se chystají na další jarní hit.

„Je třeba na to zapomenout, vzít si z toho ponaučení a udělat maximum pro to, abychom další zápas zvládli,“ prohlásil Juroška.

Motivovat nepotřebují, lepší protivník v Česku aktuálně není.

„Sparta má nabitý kádr, pod trenérem Priskem udělala za poslední dva roky obrovský progres. Je to tým s nejlepší formou,“ chválí protivníka Juroška.

Problém je, že partu kouče Svědíka sužují absence. Proti Spartě nemohou hrát vykartovaní obránci Daníček s Reinberkem, mimo hru je kapitán Kadlec, jehož start v nedělním utkání je téměř vyloučený.

Kdo nastoupí po boku dalšího mazáka Hofmanna, je nejisté.

Variant moc není, první volbou může být mladík Holásek, nasazení Břečky je nepravděpodobné.

Ve středu obrany by to možná zvládl ještě Kalabiška, to spíš ale Slovácko vyrukuje na mistra s jediným stoperem a vyztuženou středovou řadou.

Ať ukáže kouč Svědík na kohokoliv, bude to fuška. Sparta je v laufu, mimořádně silná.

Letenští naposledy klopýtli na konci října, kdy prohráli v Mladé Boleslavi 1:3, od té doby válcují soupeře, ženou se dalším titulem.

Pražané minule udolali Liberec 2:1 a udrželi v čele tabulky čtyřbodový náskok před městským rivalem Slavií, s níž se na přelomu února a března utká ve čtvrtfinále domácího poháru i v lize.

„Sparta dává spoustu gólů, je nepříjemná hlavně z krajů. Každý post má zdvojený, slabiny se u ní hledají těžce. Na druhé straně každý soupeř je hratelný, což se potvrdilo i dvakrát doma nebo v poháru, kdy jsme ji porazili. Teď je Sparta jiná, ale pořád hratelná,“ míní Juroška.

Moravané na podzim schytali v Praze výprask 0:5, předtím ale favorita dvakrát okradli.

Jenže teď jsou Letenští ve velkém laufu. Svoji aktuální sílu demonstrovali proti Galatasaray Istanbul, ve čtvrteční domácí odvetě 2. kole Evropské ligy i bez kapitána Krejčího zvítězili 4:1 a slavili postup do osmifinále.

„Nedá se říct, že by nám Sparta po čtvrtečním vyřazení Galatasaraye usnadnila spaní. Jen potvrdila, že je to momentálně nejlepší tým u nás s výbornou formou. Bude těžké odhadovat její sestavu, která proti nám nastoupí, ale ono je to svým způsobem jedno, neboť trenér Priske má k dispozici zdvojenou kvalitu na všech postech. My ale musíme vycházet z vlastní situace, která není růžová,“ prohlásil Palinek.

„Sparta má náročný program, ale zároveň tak nabitý kádr, že si s tím poradí. Sestavu protočí, nemyslím si, že to bude pro ně nějaký velký problém,“ přidal se Juroška.

Autor dvou letošních branek věří, že Slovácku pomohou také fanoušci. Městský stadion Miroslava Valenty staršího bude skoro plný. Před zaplněným hledištěm nikdo nic nevypustí, pojede se nadoraz.

„Přijde spousta lidí, bude výborná atmosféra, zápas bude mít asi všechno. Doufám, že ho zvládneme,“ dodává Juroška.

Šlágr 22. ligového kola se odehraje v neděli 25. února od osmnácti hodin.