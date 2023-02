„Všechny střídání jsme konzultovali. Martin byl před zápasem v kabině, pak do ní přišel až po utkání. Byl to pro nás zásah, ale věřili jsme, že to zvládneme. Dopadlo to dobře,“ oddechl si asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Bývalý záložník Zlína či Olomouce povede uherskohradišťský celek i za týden na Slavii a v domácím pohárovém souboji s Bohemians 1905, protože jeho nadřízený vyfasoval za vyloučení a nevhodné chování v předcházejícím duelu v Liberci třízápasový trest a pokutu 40 tisíc korun. „Vzali jsme to tak, jak to je,“ poznamenal Mucha. Více to neřešil.

Moravané těžkou šichtu s úřadujícím šampionem zvládli i s hlavním koučem v ochozech, kde se stejně jako diváci rozhodně nenudil.

„Viděli jsme velmi kvalitní ligové utkání dvou dobrých mužstev. My jsme možná do zápasu až tak dobře nevstoupili, ale postupem času jsme se lepšili. Podařilo se nám vstřelit vedoucí gól, což nám do další fáze střetnutí velmi pomohlo,“ hodnotí střetnutí Mucha.

Narůstající převahu korunovalo Slovácko vedoucím gólem ve 26. minutě, kdy z šestnáctky vyhlavičkovaný míč trefil z voleje Daníček a zaznamenal tak teprve pátý gól svého týmu v prvních poločasech v tomto ligovém ročníku.

„Hráči splnili vše, co jsme si před zápasem řekli,“ pochvaloval si Mucha, ale zároveň se obával vstupu do druhé půle. „Věděli jsme, že Plzeň má široký kádr, může sestavu prostřídat, což se i stalo. Ale nepolevili jsme a dál pokračovali v agresivním presinku. I když jsme možná tolik nedrželi balon, herně jsme byli lepší,“ míní.

Mistr padl na Slovácku. Výhru proti bývalému klubu pečetil rekordman Petržela

Viktoria si po přestávce vytvořila jen mírnou převahu, kterou eliminovala zkušená defenziva domácích. Zábleskem plzeňské šance byla střela Sýkory v 59. minutě, zablokovaná Reinberkem.

O pár minut později přišla možná klíčová situace. Havlík zbrzdil rodící se brejk hostů, míč se dostal na levé křídlo k Petrželovi, někdejší dlouholetý hráč Plzně jej potáhl do vápna a střelou k bližší tyči zaskočil Staňka. Rekordman v počtu ligových startů se proti bývalému klubu trefil vůbec poprvé. „Milan to vyřešil výborně. On je vždycky nebezpečný v ofenzivě. Byl to těžký kop, ale zároveň i zlomový okamžik zápasu, Druhým gólem jsme se totiž definitivně se uklidnili,“ ví Mucha.

Západočeši se mohli do zápasu vrátit v 72. minutě, střídající Jirka ale ve slibné pozici pálil vedle. „Soupeř si sice ke konci vypracoval dvě velké šance, ty jsme ale i se štěstím přežili. Jsme rádi, že máme z takto těžkého zápasu tři body,“ radoval se Svědíkův kolega. Západočeši venku nebodovali poprvé od porážky 0:2 na Slavii v říjnu 2021.

Slovácko porazilo Viktorii potřetí z posledních čtyř domácích ligových duelů. Brankář Nguyen drží neprůstřelnost už 423 minut.

„Celé mužstvo dobře brání. Kluci z obrany se moc nemění, je na nich vidět sehranost. Taky jsme soupeře vysoko napadali, tím to měli trošku usnadněné. Za další nulu jsme rádi. Snad to tak bude pokračovat dál,“ přeje si nejen Mucha.

Moravané se museli v nedělním utkání obejít bez marodů Holzera a Mihálik. „Oba jsou zranění. Pišta má tržnou ránu na hlavě, snad příští zápas už nastoupí,“ doufá otec známé tenistky.

Na začátku minulého týdne se navíc zranil i Kim. „Sice byl na lavičce a možná by to i zvládl, ale celý týden netrénoval,“ informoval Mucha.

I proto dostal na hrotu útoku šanci mladík Vecheta. Mládežnický reprezentant těžkou fušku zvládl skvěle a mužstvu pomohl k cennému triumfu. „Filip možná předvedl nejlepší výkon v lize. Udržel spoustu těžkých míčů, hrál výborně. Pochválit však musím i ostatní hráče,“ dodal Mucha.