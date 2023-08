Pohotová dorážka stopera Stanislava Hofmanna po rohu Havlíka rozhodla nedělní bitvu v Ďolíčku. Fotbalisté Slovácka zdolali ve 4. kole Bohemians Praha 1905 1:0 a odčinili předcházející domácí nezdar s Olomoucí. Po triumfu nad neoblíbeným soupeřem poskočili v tabulce FORTUNA:LIGY na šesté místo.

Útočník Slovácka Rigino Cicilia (v modrém) obdržel v závěru utkání proti Bohemians 1905 červenou kartu. | Foto: Jan Sláma

„Hodně si toho cením. Minule jsme hráli velmi dobře, ale nebyly z toho žádné body, které jsme si teď vzali zase zpátky. Je to pro nás velmi důležité a cenné vítězství,“ prohlásil spokojený kouč týmu z Uherského Hradiště Martin Svědík.

Tři body ovšem byly vykoupené dvěma zraněnými. Už v prvním poločase musel po nešťastném hlavičkovém střetu se spoluhráčem Kimem střídat otřesený bek Reinberk, zápas kvůli zdravotním problémům nedohrál ani stoper Hofmann, autor jediné branky.

„Jelikož jsme měli dvě neplánované střídání a od 68. minuty nemohli střídat, klobouk dolů před tím, jak to kluci zvládli a odpracovali,“ chválí svěřence Svědík.

Jak na tom zkušení zadáci jsou, nedokázal krátce po utkání říct. „Rambo nevypadá moc dobře. Počkáme si na hlubší vyšetření, snad to ale bude dobré,“ doufá kouč Slovácka.

Moravané navíc v závěru přišli o vyloučeného útočníka Ciciliu.

Vysoký forvard při útočné standardní situaci udeřil do obličeje obránce Křapku a sudí Pechanec po zásahu videorozhodčícho a přezkoumání situace na monitoru hostujícího útočníka vyloučil.

Nizozemský fotbalista obdržel v české lize druhou červenou kartu.

„Pořádně jsem to neviděl. Tyto fauly ale hodně vychází z jeho postavy,“ míní Svědík. „Tím, jak je obrovský, se chtěl vytrhnout bránícímu hráči a trefil ho přímo loktem. O červené kartě nebylo pochyb, ale úmysl v tom nebyl. Měl by si to pohlídat, ale udělal to v zápalu boje,“ je přesvědčený.

Slovácko zdolalo Bohemians. Cicilia vyloučen, v závěru úřadoval VAR

I proto Ciciliu nijak trestat nebude. „Dívali bychom se na to jinak, kdyby utkání skončilo remízu nebo to jakkoliv ovlivnilo výsledek. Takto může poděkovat klukům, že to dohráli do vítězného konce,“ prohlásil.

Celek z Uherského Hradiště zdolal klokany v nejvyšší soutěži po třech utkáních, venku v lize uspěl po pěti duelech.

„Bylo důležité, že jsme si konečně pomohli standardkou,“ těší Svědíka.

Klíčová chvíle přišla v nastaveném čase první půle.

Po rohovém kopu Havlíka gólman Reichl ještě vyrazil Kalabiškovu ránu z vápna, na Hofmannovu dorážku už ale nestačil.

Třiatřicetiletý obránce zaznamenal první gól v sezoně a celkově 20. v ligové kariéře.

Byla to náhoda, nebo secvičená akce? „Zeptejte se asistentů, ti to mají na starosti,“ usmíval se Svědík.

„Je pravda, že na každého soupeře máme něco připraveného. Tentokrát to bylo dobře sehrané i dohrané. Takový tlak do brány nám třeba proti Olomouci chyběl,“ přidává.

Jinak diváci v Ďolíčku viděli bojovné a rušné utkání s několika velkými šancemi.

„Zápas svým rázem vybočil z našich vzájemných utkání, která bývala většinou hodně vyrovnaná a s minimem šancí. Tady už v prvním poločase bylo několik zajímavých příležitostí,“ upozorňuje pardubický rodák.

„My jsme hrozili po kombinaci, Bohemka zase po naších ztrátách na soupeřově polovině a rychlých protiútocích,“ pokračuje.

Druhou půli lépe odstartoval vršovický celek, z tlaku ale nic nevytěžil.

Slovácko si pomohlo střídáním. S příchodem Holzera a Jurošky se hra vyrovnala, hosté mohli duel definitivně zlomit na svoji stranu, ale Cicilia ani Juroška pojistku nepřidali.

A tak se Moravané o výhru strachovali až do konce. „Naštěstí mužstvo v defenzivě pracovalo spolehlivě,“ pochvaloval si Svědík.

Jeho tým se vyvaroval zbytečným faulům, celkem si připsal pouze tři nedovolené zákroky. „Věděli jsme, že Bohemka vyhrála předcházející dva zápasy díky rohovým kopům, takže jsme si na to dávali pozor. Je to věcí agresivního, ale čistého dostupování,“ míní.

Nedělní zápas byl zajímavý také tím, že ho jako hlavní rozhodčí odřídil Ondřej Pechanec.

Zkušený sudí se do nejvyšší soutěže vrátil po dvou letech. „S rozhodčími je to vždycky těžké, dělají chyby. Nechci však do toho moc zabředávat, Ondra to celkem zvládl,“ dodal na závěr.