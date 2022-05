Přesto Moravané navázali na předcházející dva triumfu, další nadmíru vydařený ročník završili s velkou pompou. Fanoušky potěšili jasnou výhrou i třemi hezkými brankami.

„Jsem rád, že jsme splnili úlohu a poslední ligové utkání před domácími fanoušky vyhráli,“ radoval se Svědík.

Do vedoucí branky, kterou z penalty vstřelil střídající Daníček, ale domácí tým žádnou velkou šanci neměl. Slovácku pomohl právě až příchod zkušeného středopolaře.

„Obě mužstva dala z nějakých důvodů příležitost hráčům, kteří v sezoně byli spíš na lavičkách nebo jenom naskakovali, což bylo na hře znát. My jsme na začátku zápasu nedrželi střed hřiště, pomohlo nám až střídání. Sáďu jsme posunuli výš, aby tam dělal nepořádek. Po hezké akci přišla penalta a gól na 1:0. Ve druhém poločase jsme měli víc šancí, Hradec zahrozil jenom dvěma nebo třemi střelami. Výkon jsme korunovali dvěma hezkými brankami,“ hodnotil Svědík.

Hofmann: Úvod proti Hradci trochu drhnul, ale po penaltě byl zápas v naší režii

Pojistku přidal v 52. minutě Kohút. Šikovný záložník se prosadil nevídanou šajtlí z hranice šestnáctky. „Michal má nadstandardní věci, myšlení i zakončení. Je tom velice chytrý a platný hráč. Bohužel nyní je na něm vidět, že byl dlouho zraněný. Je obrovsky nerozehraný. Není tak sebejistý a ztrácí míče. Jsem ale rád, že mu to tam spadlo,“ říká Svědík.

„Potřebuje letní přípravu, aby se znovu dostal do formy, kterou nyní těžko hledá. V příští sezoně ho ale budeme potřebovat,“ ví dobře.

Naprázdno vyšel kanonýr Jurečka, který korunu pro krále střelců přenechal plzeňskému Beauguelovi.

Sedmnáct gólů je ale na poctivého forvarda velmi slušné číslo.

Slovácko na závěr ligy rozebralo Hradec a naladilo se na finále MOL Cupu

Proti Hradci však neskóroval, na trávník se dostal až čtvrt hodiny před koncem, kdy střídal Kohúta. „Venca předtím odehrál dva zápasy. Potřebujeme ho ve středu. Kdyby dnes hrál, horko těžko by zvládl čtyři duely po sobě. Nás nezajímá, jestli máme krále střelců. Jdeme po trofeji a tomu přizpůsobujeme celý tým,“ říká Svědík.

Ve finále poháru to však Slovácko nebude mít jednoduché.

Sparta sice ve středu doma s Moravany prohrála, ale v neděli si zvedla náladu i sebevědomí, když v derby zdolala Slavii v Edenu 2:1.

„Může to pro ně být psychická vzpruha. Stejně jako pro nás vítězství nad Hradcem. V daný moment bude ale rozhodovat, kdo to bude chtít ve středu víc. My uděláme všechno proto, abychom se co nejlépe připravili. Z mužstva cítím, že udělá maximum pro to, aby to zvládlo,“ dodává kouč Slovácka.