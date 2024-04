Znovu ukázali, že i v horším období umí na Plzeň zahrát, že se jim proti favorizovaným Západočechům výsledkově daří. Fotbalisté Slovácka neprohráli s Viktorií počtvrté za sebou. Na podzimní výhru v Doosan Areně 4:1 v neděli večer navázali v domácím prostředí ziskem bodu.

Trenér fotbalistů Slovácka při nedělním utkání s Plzní. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Uvědomujeme si, že kdyby Plzeň nehrála poháry a nastoupila v plné sestavě, tak to s ní máme ještě těžší. Vždycky nám pomohlo, že měla za sebou náročný program. Proto sérii s Plzní nepřikládám žádnou váhu. To, že nám to vychází zrovna s ní, může být náhoda. Na druhé straně třeba pro Milana Petrželu jde o velmi důležitý zápas, nikdy nechce s bývalým klubem prohrát,“ říká kouč Slovácka Martin Svědík.

Trenér uherskohradišťského celku remízu 1:1 samozřejmě bral.

„Jsem rád, že jsme zareagovali na inkasovanou branku a utkání dotáhli alespoň k ní. Pro nás je nyní každý bod dobrý, obzvlášť když nám chybí tolik hráčů,“ připomíná.

Čtvrtfinalistu Evropské konferenční ligy poslal do vedení na konci první půle Idjessi Metsoko, v 73. minutě vyrovnal z pokutového kopu Vlastimil Daníček.

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, hra se ale postupně rozkouskovala a my trošku vypadli z tempa. Naše aktivita se neprojevila v ničem důležitém, žádnou vyloženou šanci jsme v první půli neměli. V útoku nám chyběla větší agresivita, větší tlak do branky,“ posteskl si Svědík.

Zato vzadu si domácí počínali svědomitě, až na inkasovaný gól se vyvarovali zbytečných chyb.

„V defenzivě jsme pracovali velmi dobře. Plzeň jsem nenechali rozehrát, nepouštěli jsme ji do kombinace, naopak jsme sbírali dlouhé míče,“ pochvaloval si Svědík.

I přesto Slovácko na konci první půle inkasovalo zbytečnou branku.

Moravané ale po přestávce zvýšili aktivitu, byli daleko nebezpečnější. Blahút ovšem znovu skvělého Jedličku nepřekonal, neprosadil se ani Vecheta. Přesně nemířil střídající Kim.

Vyrovnání přišlo až po ruce Dweha v šestnáctce. Hlavní sudí Zaoral nařídil po konzultaci s videorozhodčím Černým pokutový kop, který proměnil Daníček. V ročníku nejvyšší soutěže vstřelil třetí gól.

„Pak už to mohlo skončit jakkoliv. Obě strany si šly za vítězstvím. Šance jsme měli my i Plzeň,“ ví dobře Svědík.

Remíza byla nakonec spravedlivá.

Moravané bodovali na vlastním stadionu po sérii čtyř porážek a před závěrečným kolem základní části zůstali na šestém místě, které jako poslední zaručuje účast v nadstavbové skupině o titul.

„Pro nás není umístění v tuto chvíli zásadní, vůbec o tom nepřemýšlíme. Zabýváme se sami sebou a svými výkony,“ tvrdí Svědík.

„Nechceme si na sebe nakládat žádná břemena. Z uměle vyšponovaných cílů po vydařeném podzimu jsme slevili. Nechytili jsme začátek jara, formu a podle toho to taky vypadá. Pro nás je prvořadé, abychom konsolidovali mužstvo a začali od začátku s principy, které jsme tady měli,“ říká kouč.

Problém je, že tým je nyní rozbitý zraněními a absencemi. Mimo hru jsou Doski i Cicilia, nehrál nemocný Reinberk ani Trávník, který má zlomenou ruku.

„U Regiho ani neznám přesnou diagnózu, bolí ho chodilo. U něj je to pokaždé specifické. Vždycky to vypadá, že bude chybět jen chvíli a nakonec se z toho vyklube větší problém,“ uvedl Svědík.

Jisté je, že letošní sezona skončila pro Michala Kadlece. Kapitán Slovácka má problémy s achilovkou, nedělní duel sledoval s ortézou na noze.

„Zdraví člověk neporučí. Michal to možná přetáhl. Měl jít na zákrok už po podzimu, bohužel se to zkomplikovalo. I když se chce rozloučit na hřišti, ve čtyřiceti letech se těžko hledá motivace. Káca pro fotbal udělal hodně. Je otázka, zda se do něj ještě vrátí,“ prohlásil Svědík.