Celek z Uherského Hradiště po dvou porážkách zase zabral, oblíbeného soupeře pošesté za sebou zdolal 2:0 a vzdálil se svým konkurentům z Plzně a Liberce.

„Jsem nesmírně rád, že jsme utkání zvládli a vrátili se nějakou vítěznou vlnu. I když víme, že někteří hráči nemají formu, chtěli jsme to zlomit vůlí a týmovým výkonem, což se nám povedlo,“ těší Svědíka.

Jeho tým si ve FORTUNA:LIZE upevnil čtvrtou příčku, postup do Konferenční ligy má na dosah. Čtvrté Slovácko má před šestým Libercem šestibodový náskok a lepší bilanci ze vzájemných zápasů navrch. Do konce sezony zbývají odehrát poslední tři kola, velký úspěch je blízko.

„Už dříve se nám osvědčilo, že jsme se vždy soustředili na nejbližší zápas. Samozřejmě jsme byli rádi, že konkurenti zaváhali, ale nás nyní čekají pražští Bohemians, kteří jedenáct zápasů v řadě neprohráli. Chceme soupeři přerušit sérii a porazit je,“ burcuje Svědík.

Zkušený kouč minulé utkání s Mladou Boleslaví sledoval kvůli disciplinárnímu trestu z tribuny, o přestávce nemohl ani do kabiny. Nyní se zase vrátil na lavičku, což kvitovali i samotní hráči, kterým Svědíkův křik chyběl.

Šestačtyřicetiletý odborník už v týdnu na trénincích musil zvýšit hlas, aby svěřence nabudil, přinutil je k lepší práci. „Má to dvě roviny. Jednu říkat nebudu, protože je to mezi mnou a kluky. Táhne se to od náročného programu, na něj jsme se ale nechtěli vymlouvat. Na druhé straně to, co se stalo v zápase s Mladou Boleslaví, se mi vůbec nelíbilo. Je nepřípustné, abychom něco takového dělali,“ hněval se.

„Víme a vidíme to i v trénincích, že hráči po covidu nemají formu. Proto jsem apeloval na to, aby to zlomili pracovitostí a zodpovědností. Museli jsme si určit cestu, kterou půjdeme,“ říká.

Tvrdá lopota se nakonec celku z Uherského Hradiště vyplatila. I když hostům v Karviné scházeli čtyři důležití hráči, těžkou venkovní šichtu zvládli, domů odvezli všechny body.

„Po dvou nevydařených zápasech a špatných výkonech to pro nás bylo těžké utkání. I na tréninku jsme viděli, že mužstvo není v optimální pohodě. I tak si myslím, že jsme začali daleko lépe než před týdnem. V úvodu jsme si vytvořili tlak, který vyústil ve faul a pokutový kop,“ uvedl.

Domácí stopeři Santos a Šindelář v šestnáctce zalehli nabíhajícího Klimenta a tým z Uherského Hradiště dostal potřinácté v sezoně šanci zahrát pokutový kop. Tolik penalt nikdo jiný na kontě nemá a všechny skončily gólem. Zkušený exekutor Daníček se ani při svém sedmém pokusu nemýlil a s jistotou poslal míč pod břevno.

Inkasovaný gól Karvinou probudil, skóre se ale do přestávky nezměnilo.

„V prvním poločase jsme zbytečně ztráceli míče, i tak jsme ale Karvinou nepouštěli do nějaké tlaku ani šancí,“ pravil.

Začátek druhé půle patřil spíše soupeři, hosté ale nepříjemné chvíle ustáli a s přibývajícím časem bylo zase nebezpeční. Petržela v první velké šanci ještě neuspěl a střídající Jurečka trefil tyč, ale někdejší reprezentant pak v závěru potrestal chybu domácí defenzivy a pohodlnou dorážkou načal druhou padesátku svých ligových gólů.

Slovácko udrželo s Karvinou ligovou nulu v devátém z deseti utkání.