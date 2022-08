„Já jsem Libora na seznamu posil neměl, nicméně k nám přišel a mým úkolem bylo jej uvést do nejlepšího stavu a podpořit jej psychiky. Tím, že jsem nedokázal potlačit svoje ego a šel trošku proti němu, nebylo to ode mě vůči fér. Za to se mu moc omlouvám,“ překvapil Svědík novináře po výhře v Olomouci.

Potvrdil tak spekulace, které se šířily Uherským Hradištěm i nejbližším okolím.

S hráčem si ale v pátek večer sedl a v klidu si všechno vyříkal. „Měl jsem mu pomoct dřív, ale nyní má moji plnou podporu,“ tvrdí kouč.

Po rozhovoru s hráčem se mu viditelně ulevilo. „Mám svůj podíl viny na tom, že Libor hrál tak, jak hrál. Beru to na sebe,“ kál se na Hané.

Zatímco po minulých zápasech pranýřoval některé svěřence, jako třeba gólmana Nguyena, tentokrát si sypal popel na hlavu sám.

„Jsem náročný na hráče i na sebe, nebojím se přiznat chybu. A jestliže kritizuji svoje hráče, musím i sám sebe, protože chci jít příkladem,“ vysvětloval.

Svědík si vyčítal i složení základní sestavy.

Po čtvrtečním triumfu v prvním zápase play off Evropské konferenční ligy proti AIK Stockholm v ní nechal jenom gólmana Nguyena a stopera Hofmanna.

Oproti duelu v Českých Budějovicích bylo změn „jenom“ pět.

„Sestava se mi na rozdíl od střídání moc nepovedla, ale je to alchymie. Je velmi těžké to v náročném programu správně namíchat, protočit hráče tak, aby všichni byli vytížení, což se trošku bije,“ upozorňuje.

Výkon hostů i kvůli absencím obvyklých opor zůstal v úvodní části za očekáváním, byť ani Sigma toho mnoho neukázala. „V prvním poločase jsme se netrefili do rozpoložení. Bylo vidět, že mužstvo není úplně v pohodě,“ uvedl Svědík.

„Změny byly znát hlavně v útočné fázi, kde nám chyběla kvalita. Furt jsme ztráceli balony, fauly vytvářeli standardní situace, z toho pramenila i penalta,“ myslí si osmačtyřicetiletý kouč.

Olomouc poslal do vedení Zorvan, jenž potrestal faul Hofmana na Chytila.

Letní posila z Karviné si připsala první trefu v novém dresu a ukončila střelecké trápení Hanáků, kteří proti Slovácku skórovali po 653 minutách hry.

Hostům za nepříznivého stavu 0:1 pomohlo trojnásobné poločasové střídání.

„Neplánovali jsme, že budeme střídat tři hráče, ale nebylo na co čekat. Věřil jsem, že když tam přijdou, hra půjde nahoru, což se potvrdilo,“ lebedil si.

Slovácko po pauze výrazně ožilo a výsledek během pěti minut otočilo.

Vyrovnání zařídil střídající Mihálik, obrat završil Kozák.

„Jsem moc rád, jak mužstvo na změny zareagovalo a že jsme to otočili. Je to třetí zápas, co jsme prohrávali. V tomto se projevuje síla a vůle po vítězství mužstva,“ cení si.

Na obratu měli velkou zásluhu Havlík, Mihálik a Petržela.

Po jejich příchodu se ovšem zvedli i Kozák, Siňavski či Tomič.

Klid v závěru přinesli na plochu i Trávník s Kadlecem.

Celek z Uherského Hradiště se tak na čtvrteční odvetu play off Konferenční ligy naladil vítězně.