Celek z Uherského Hradiště si za svůj výkon výhru 2:1 i tři body zasloužil. „Vyšlo nám, co jsme si řekli,“ těší spokojeného kouče Martina Svědíka.

Trenér Slovácka před středeční bitvou čerpal nejen z nedělního utkání Ostravy se Spartou, ale i s Olomoucí na konci podzimu.

„Chtěli jsme se od toho odpíchnout, což se nám nakonec podařilo,“ pochvaloval si šestačtyřicetiletý kouč.

Celek z Uherského Hradiště nechtěl tabulkového souseda pustit do kombinační hry, k tradiční rozehrávce, proto zvolil vyšší presink i postavení.

Velice dobře hrající hosté měli problémy pouze při standardních situacích Ostravy. Po dvou z nich také inkasovali.

Zatímco ale první trefu Stronatiho sudí Pechanec kvůli ofsajdu odvolal, gól střídajícího Potočného v nastaveném čase už platil.

„Při standardkách jsme měli lépe pracovat,“ míní Svědík.

Jeho tým Baník po herní stránce do ničeho vážnějšího nepustil, jenom ve vzduchu měli hosté občas problémy.

„Druhý poločas už se hrálo hodně dlouhých balonů. Taky bylo důležité, že rozhodčí neuznal soupeři první gól. Baník by měl na vyrovnání ještě dvacet minut,“ ví dobře.

„I tak to ale soupeř na konci otevřel, vysunul stopery, šel do rizika, takže to před naší brankou občas hořelo, na lavičce jsme zažívali perné chvilky,“ přiznává.

Defenziva Slovácka ale v hektickém nastavení všechno ustála a vedení už nepustila. „Nějakým způsobem jsme si to pohlídali,“ oddechl si Svědík.

Herně ale hosté na vítkovickém stadionu dominovali, protivníka z popředí tabulky přestříleli, přeběhali. „Trošku mě to překvapilo, ale byli jsme dobře takticky připravení. Kluci splnili pokyny, což byl klíč k úspěchu,“ má jasno.

Přitom se uprostřed týdne musel obejít hned bez čtyř zraněných hráčů. Hostům nescházeli jen Tomič se Ciciliou, ale i křídelník Petržela a kapitán Daníček.

„Změny jsme museli udělat. Navíc už v sobotu nás čeká další zápas, některé posty jsme museli prostřídat,“ říká.

Šanci od první minuty poprvé v sezoně dostal mladík Kubala, do sestavy se vrátili také Šimko s Kalabiškou či Jurečka.

„Důležité bylo, že osa mužstva zůstala pohromadě. Hlavně stopeři hráli výborně,“ vyzdvihuje Svědík výkon mazáků Hofmanna a Kadlece. K nim se přidali i Havlík, Sadílek či Kalabiška.

„Kluci pracovali velice dobře. Domácím jsme nic nedovolili. Spoléhali jen na standardní situace a dlouhé míče,“ opakuje.

Kouče Slovácka nemusí ani mrzet loňský odchod Zajíce. Nejlepší střelec týmu po přestupu do Ostravy nijak nezáří, ve středu se neprosadil ani proti mateřskému klubu.

Kliment rodáka ze Suchovských Mlýnů adekvátně nahradil. „Jednoznačně,“ souhlasí někdejší útočník.

Celek z Uherského Hradiště ale minulost neřeší, dál se dívá jenom dopředu.

Před sebou má další výzvy, nesplněné cíle. Svědíkův tým díky vyhrané dohrávce odskočil konkurentům, druhému Jablonci se přiblížil na pět bodů.

„Je potřeba si uvědomit, že před námi je hodně zápasů, těžký program. Kádr nemáme tak široký, navíc nyní máme zraněné čtyři hráče. Že jsme se někam posunuli, je jenom skvělá práce mužstva. Cesta je však ještě strašně dlouhá,“ připomíná Svědík.

„Abychom něco vyhlašovali do světa, k tomu musí přispět celý klub. Zázemím, infrastrukturou, financemi. Nechceme jenom něco plácat do světa. Náš cíl se ale nemění. Chceme hrát co nejvýše a co nejlépe. Od toho se odrážíme, to se snažíme plnit,“ pokračuje.

Nejbližším úkolem Slovácka je o víkendu protáhnout vítěznou sérii, zaknihovat další body.

„Na to je potřeba se koncentrovat. Na to, jak hrajeme, ne kde se nacházíme a přehodnocovat nějaké cíle. Tak to máme nastavené. Jasně víme, co s mužstvem chceme,“ zakončuje náročný kouč.