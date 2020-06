„Dvojzápas jsme započali špatně už doma. Do odvety jsme šli s tím, že chceme vstřelit rychlý gól, což se nám podařilo. Po naší brance byla Bohemka trošku víc nervózní, bylo to vidět na tom, jak se chovali v šancích,“ hodnotil úvod zápasu kouč Slovácka Martin Svědík a pokračoval.

„Ve druhém poločase jsme hodně otvírali hru, hráli jsme nahoru dolů a tím vznikaly v naší obranné fázi mezery. Domácí, kteří jsou dobří v přechodové fázi, si vytvářeli dobré věci. S tím člověk musí trošku počítat. Nejsme mužstvo, které bude pořád držet balon. Chtěli jsme se tlačit dopředu,“ povídal Svědík.

Ke druhému a postupovému gólu Slovácka mělo pomoct střídání. Do hry šli ofenzivní Klimenta, Kalabiška a Dvořák.

„V závěru jsme museli hru otevřít. Po prostřídání jsme se zase trošku zvedli a měli jsme Sadílkovu a Klimentovu šanci. Pak už jsme hráli vabank a oba góly inkasovali, když jsme to měli "vymydlené",“ použil neobvyklý výraz kouč Slovácka.

I přes dvě prohry hodnotil Martin Svědík boj o Evropu pozitivně.

„V obou zápasech jsme se rvali se ctí. Kdyby se hrál normální zápas, tak si myslím, že to možná dotáhneme do vítězného konce. Museli jsme riskovat a hrát opravdu vabank. Je to pohárový zápas, a proto jsme se v něm museli takhle chovat."

Luděk Klusáček: Postoupit mohly oba týmy

Slovácko vstřelilo první branku už v devadesáté sekundě, pro domácí to byl hororový začátek. Tak to také hodnotil trenér Klokanů Luděk Klusáček.

„Zápas začal úplně nejhůř, jak jsme si mohli představit. Slovácko dalo kontaktní gól z hlediska dvojutkání. Nám trvalo dvacet minut, než jsme se vůbec dostali do hry. Chvilku jsme nechtěli hrát a byli jsme pasivní, ale potom jsme se dostali do hry,“ komentoval první půlku a pokračoval v hodnocení.

„Druhý poločas byl už nahoru dolů, divákům se to asi muselo líbit. Mohly postoupit oba týmy. V závěru jsme to zlomili. Měli jsme hodně šancí a proměnili jsme je až v závěru," zhodnotil semifinálový duel Luděk Klusáček.