Slovácko porazilo ostravský Baník zcela zaslouženě. Po výhře v Plzni to jsou další tři body proti týmu z první šestky. Slovácku už je v tabulce na třetím místě – což je nejlepší umístění od začátku ligy. Na pozápasové tiskovce přiznal trenér Martin Svědík, že proti Baníku namotivovala kabinu i slova trenéra Hapala před zápasem.

„Po našem vítězství v Plzni řekl, že soupeř byl unavený a že jsme tam vyhráli hlavně díky tomu,“ prohlásil adept na reprezentačního trenéra.

Trenére, jak to tedy vypadá s vašim angažováním u reprezentace? Už s vámi někdo jednal?

Už jsem jeden rozhovor na toto téma dal. Tam jsem řekl nějaké věci. Je to příjemná reklama, ale dál se k tomu nechci vyjadřovat. Ani ty věci nemůžu ovlivnit. Mám smlouvu ve Slovácku a chci tady dobře pracovat. Víc nemám, co bych k tomu řekl.

Pojďme k zápasu. Jak jste viděl úvodní minuty?

První minuty byly nahoru – dolů. Baník byl lepší, ovládl střed hřiště, ovládl naše rozehrávky. Zbytečně jsme kazili balony ve středu pole. Nechali jsme soupeře chodit do brejků. První klíč k výhře byl, že Milan Heča chytil Tankovi sólový nájezd. Což bylo z hlediska vývoje velmi důležité, stejně jako náš první gól.

Po přestávce už jste byli lepší. Uklidnila vás druhá branka?

Celý druhý poločas jsem Baník k ničemu nepustili. Chodili jsme do rychlých kontrů, pramenil z toho druhý gól. Byl důležitý, uklidnili jsme se a přehledem utkání dotáhli do vítězného konce. Jsou to důležité body s nepříjemným soupeřem. Baník měl venku výbornou bilanci, měl tři výhry a jednu remízu.

Byl to váš nejlepší podzimní výkon?

V Plzni jsem říkal, že náš výkon se přiblížil tomu, co bych chtěl, aby mužstvo hrálo. Proti Baníku jsme se zase o maličko posunuli dál, ale musím říct, že až od našeho prvního gólu. Hráli jsme to, co jsme chtěli, byli jsme na Baník připravení. Neztráceli jsme balony, dostávali jsme soupeře pod tlak. Mužstvo má drajv, má šťávu. Souhlasím s tím, že náš výkon byl ještě lepší jako v Plzni. To je cesta, kterou se chceme ubírat, tak chceme hrát.

Na mužstvu byla také vidět větší touhu po vítězství. Souhlasíte?

Trošku nás motivoval Pavel Hapal, po našem vítězství v Plzni řekl, že Plzeň byla unavená a že jsme tam vyhráli hlavně díky tomu, že Plzeň byla unavená. Kabinu to hodně motivovalo k tomu, abychom Baník porazili.

Výkon Michal Trávníka roste zápas od zápasu. Co jste říkal na jeho výkon?

Souhlasím s vámi, ale nejenom Trávník. Také Havlík a Valenta hráli skvěle, doplňoval je Cicilia. Mu vždycky chviličku trvá, než se v zápase rozjede, ale potom je hodně platný hráč.

Má Marek Havlík reprezentační formu?

Určitě. Je to o tom, že další reprezentační sraz je až někdy v březnu a Mára si musí tu formu udržet po celou dobu. Do reprezentace by měli chodit hráči s aktuálně nejlepší formou. Kór on, který tam není nominovaný. Od té doby, co jsme ho pustili na hřišti trošku výš, tak umí dát gól. Je hodně pracovitý, skvělý v presinku. Je to chytrý hráč, pro Slovácko hodně důležitý.

Byl to proti Baníku rozdílový hráč?

My to máme založeno na týmovém výkonu, ale jsou individuality, které týmový výkon hodně ovlivňují, on je jedním z nich.

Dostali jste se na třetí místo tabulky. Vidíte tam v posledních zápasech herní změnu?

Vidím změnu v přístupu – to určitě. Také jsme vyndali některé starší hráče, trošku jsme tým omladili, ale hlavně klíčoví hráči podávají daleko lepší výkony. Stojím si za tím, že obměna musí přijít. Kádr musí být vhodně doplněný. Postupně nás to určitě čeká.