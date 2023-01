„Myslím, že si obě strany mají pořád co dát,“ uvedl výkonný ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný.

Osmačtyřicetiletý pardubický rodák, který v minulosti vedl Ostravu, Mladou Boleslavi či Jihlavu, nad setrváním v Uherském Hradišti dlouho neváhal.

„Jsem rád, že mám i nadále důvěru a můžu tady pokračovat. Společně jsme ušli kus cesty, prožili spoustu dobrých, ale i horších věcí, které k fotbalu samozřejmě patří. Rozhodl zájem klubu. Myslím, že nenastal ten čas, abychom spolupráci ukončili. Naopak, vazby s vedením i hráči jsou velice silné. Mám obrovskou chuť do další práce, která mně musí dávat smysl a bude mě těšit,“ prohlásil Svědík.

Závěr roku byl pro něj hodně náročný a emotivní. Úspěšný kouč na rozdíl od zbytku týmu v prosinci neodcestoval do Dubaje, po náročné operaci kolenního kloubu rehabilitoval v Lázních Darkov.

„Musím poděkovat operatérovi Martinu Mohylovi z ostravské fakultní nemocnice i zaměstnancům Lázní Darkov, že mi pomohli psychicky i s návratem. Hlavně Kateřina Caderová je bezvadná ženská, která zapadla do našeho kolektivu a pomohla mi zpátky do formy, abych mohl zase pracovat ve fotbalovém prostředí,“ děkuje na dálku Svědík.

K týmu se připojil až po zahájení zimní přípravy na začátku ledna.

Zatímco při pobytu v Turecku, kde poprvé chodil bez berlí, ještě trpěl, v Chorvatsku už se mu dařilo lépe. „Snad se blýská na lepší časy,“ doufá.

Dobře ale ví, že návrat po složitém zákroku není úplně jednoduchý. „Při trénování žádné omezení nemám, ale stoprocentně fit nejsem,“ přiznává. „Je to dlouhodobá záležitost. Jsem specifický případ, takže u mě je rehabilitace delší. Někdy toho mám za celý den plné zuby. Není vůbec jednoduché všechno skloubit,“ líčí.

Zatím to ale zvládá.

Teď je otázka, jak se bude dařit Slovácku na hřišti.

Celek z Uherského Hradiště vstoupí do jarních odvet z osmého místa, ztráta na čtvrtou Olomouc je však minimální.

Cíle pro zbytek sezony jsou tak jasné. „Nějaké představy, kde bychom chtěli být, máme. Nebudeme uhýbat. Chceme podávat co nejlepší výkony a skončit co nejvýš. První šestka by se nám určitě líbila. K tomu máme ještě pohár,“ připomíná.

Úspěšná parta zůstala až na útočníka Kozáka pohromadě.

Vedení klubu v zimě přivedlo Korejce Kima, což je zajímavá a perspektivní posila. „Kádr má kvalitu na to, aby se v tabulce posunul výš,“ má jasno Svědík.

Podle něj bude o případném úspěchu rozhodovat především začátek jara. „První tři místa jsou daná. Plzeň, Slavia i Sparta jsou odskočení, ale zbytek tabulky je tak našlapaný, že když nám nevyjdou tři nebo čtyři zápasy, můžeme se plácat i dole,“ vnímá.

Obhajoba čtvrtého místa, které jsou pro regionální klub skvělou vizitkou, je ale pro všechny v klubu lákavá.

„Musíme mít nejvyšší cíle, ale zároveň přemýšlet pozitivně i reálně,“ ví Svědík.

„Z minulých ročníků jsme těžili po sportovní, ekonomické i kulturní stránce,“ přidává.

Pozitivní je, že hráči i celý klub se neustále posouvají vpřed. Kde bude Slovácko v létě 2025, si ale úspěšný kouč nyní netroufá tipovat.

„Vždycky je daleko těžší laťku udržet nebo ji lehce navýšit. Vždycky ale může přijít sezona, která bude horší a o tom rozhoduje spousta aspektů a věcí. Já nechci předbíhat a něco vypálit. Nyní je pro nás důležitá nadcházející půlsezona, abychom ji zvládli dobře a znovu se nám podařilo dostat do Evropy,“ prohlásil.