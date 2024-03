Při posledním venkovním utkání v Teplicích zneškodnil soupeři penaltu, mužstvu pomohl k zisku bodu. Při sobotním velikonočním šlágru se Slavií Praha ale brankář fotbalistů Slovácka Milan Heča žádný zázračný zákrok nevytáhl. Za svá záda propustil nejen ránu Provoda po autu, ale i dalekonosný pokus Jurečky, na nejlepšího střelce soutěže nevyzrál ani při pokutovém kopu.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při utkání se Slavií Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Trenér Slovácka Martin Svědík ale porážku 1:3 na rozdíl od řady fanoušků na zkušeného gólmana neházel. Jedničku týmu naopak o po dalším nezdaru podržel.

„Milan to sám ví. Nechci nikoho obviňovat, fotbal je týmový sport. Na druhé straně je jasné, že v současné pozici, když teď dostáváme strašně laciné branky, potřebujeme nějaký impulz. Kdybychom to přežili a bylo to 1:1, vývoj utkání mohl být třeba jiný. Je to prostě škoda, ale potřebujeme nadstandard,“ ví dobře Svědík.

Ani po nepřesvědčivém výkonu jedničky o výměně brankáře neuvažuje.

„Zatím ne,“ poznamenal po utkání s tím, že gólmany má na starosti Luboš Přibyl. „Je to on, kdo určuje, kdo půjde do utkání. Bude dost času si o tomhle promluvit a nějak se na tom dohodnout,“ míní Svědík.

Celek z Uherského Hradiště ani s favorizovanou Slavií nepřerušil bídnou jarní domácí bilanci. Na Městském stadionu Miroslava Valenty počtvrté za sebou prohrál a před vlastním publikem na jaře ještě nebodoval. Proti Trpišovského partě mu nepomohla ani podpora skvělých fanoušků, vyprodaná aréna.

„Vývoj střetnutí hodně ovlivnila druhá branka a to, že jsme nedokázali za stavu 1:3 snížit a utkání zdramatizovat. Celkově rozhodly naše individuální chyby a laciné branky, což nás provází celé jaro," má jasno Svědík.

Penalta to završila, pak šel náš výkon dolů, míní Vecheta. Gól jej potěšil

Přitom Slovácko vstoupilo do utkání aktivně, lépe, ale neproměnilo stoperem Hofmannem první velkou šanci a pak po parádní střele reprezentanta Provoda inkasovalo gól na 0:1. „První branka přišla jako rána z čistého nebe," tvrdí kouč.

„Provoda jsme bránili netakticky na pravou nohu, z autu jsme dostali laciný gól. Jednoznačná hloupost z naší strany,“ zlobil se na tým.

Aktivnější Moravané se zaslouženého vyrovnání dočkali ve 40. minutě. Po průniku a střele Blahúta vrátil Havlík vyražený míč před branku a Vecheta měl při dorážce snadnou roli. „První poločas byl z hlediska nasazení a intenzity odehraný dobře. I když aktivní jsme začali být až ve druhé polovině úvodní části, hra i za stavu 0:1 měla parametry, kvalitu, výkon jsme korunovali brankou na 1:1. Tento stav jsme ale měli udržet až do poločasu,“ ví dobře domácí kouč.

Sešívaní si ovšem vzali vedení brzy zpět. Na Jurečkovu střelu téměř z třiceti metrů Heča překvapivě nedosáhl. „Byl to zlomový moment utkání, který pak určil ráz dalšího vývoje," konstatoval Svědík.

Než se stačilo Slovácko po změně stran nadechnout, inkasovalo třetí úder. Chytil v brejku uvolnil Wallema, který v pokutovém území spadl po souboji s Hečou. Sudí Rouček po konzultaci s kolegou Radinou u videa nařídil pokutový kop, který Jurečka střelou k tyči proměnil a zaznamenal tak svůj patnáctý gól v ligové sezoně. Slavia kopala desátou penaltu v ročníku nejvyšší soutěže, což je nejvíce ze všech mužstev.

Slovácko to nezabalilo, dál favorita prohánělo. Blízko k snížení byl Vecheta, ale neprosadil se stejně jako střídající Kvasina, který trefil jenom tyč.

„Ve druhém poločase jsme se museli více tlačit dopředu, otvírat prostory. Bylo to stejné jako proti Spartě. Slavia má taky rychlou přechodovou fázi, z toho taky dala třetí gól,“ uvedl Svědík.

Ze Slovácka odešel do Slavie, přes Duklu se vrátil na Moravu. Posílil Osvětimany

Celku z Uherského Hradiště ve šlágru nescházel pouze kapitán Kadlec, ale i Iráčan Doski. „Zranil se v Teplicích. Nenastoupil ani za reprezentaci, ještě to vypadá tak na čtrnáct dní,“ prozradil kouč.

Šanci dostal Slovák Blahút a svým výkonem rozhodně nezklamal. „Pochválím ho. Vypadal velmi dobře, překvapivě lépe než zprava,“ pronesl.

„V současném fotbale se hledají právě takto rychlí hráči. Třeba i Douděra měl problém mu utéct,“ všiml si.

Na hrotu útoku si slušně počínal i Vecheta, jenž znovu dostal přednost před Ciciliou.

„Proti Slavii jsme zvolili hráče, kteří víc běhají. Regi ale už v týdnu před utkáním s Jabloncem netrénoval tak, jak měl, což se projevilo i v samotném utkání. Vechy je mladý útočník, který taky potřebuje dostat šanci. V Teplicích nezahrál špatně ani proti Slavii se neztratil, byť to měl s obránci hodně těžké. Hrála na něj velká kvalita, i přesto dal gól,“ těší Svědíka.

Cicilia si tak musí na další příležitost počkat. Pomoct zpátky do sestavy mu může poctivá práce nejen v tréninku.

„V každém mančaftu je nějaká hierarchie. Regi dostal dost prostoru pro to, aby dokázal, že do sestavy patří,“ dodal.