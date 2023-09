Naposledy srpnu 2018 dostalo Slovácko doma čtyři branky. Tehdy to bylo v regionálním derby. Rozdílem třídy (0:4) vyhrál v Uherském Hradišti Zlín. Pražská Dukla po pěti letech střeleckou bilanci Zlína srovnala. V divokém přestřelce dokázala ve 3. kole Mol Cupu vyhrát 4:3.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 3. kole MOL Cupu přivítali druholigovou Duklu Praha. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Svěřenci Martina Svědíka tak v poháru končí dřív, než pořádně začal. Špatný výsledek se začal rodit hned v úvodu zápasu. Dukla šla do vedení po nějakých čtyřech minutách hry.

„Špatný vstup do utkání. Už tím narušíme nějakou naši strategii. Abychom dali branku my, tak ji dostaneme, pak musíme honit výsledek. Soupeř má tu výhodu, že musíme víc otevírat prostory a může chodit do brejků. V závěru se nám podařilo vyrovnat a dát ještě jednu branku,“ hodnotil Martin Svědík první dějství.

Drtivá většina fanoušků si nějaký zvrat Dukly ani nepřipouštěla. O poločase trenér nabádal v obraně k ještě větší zodpovědnosti, přesto jeho tým inkasoval hned třikrát.

„Nemám proto vysvětlení, ani jsem branky ještě neviděl. Dostat takto dvě branky je pro tým velká rána, ale podařilo se nám vyrovnat,“ okomentoval kouč Slovácka druhý poločas.

Rozhodnutí přišlo v nastavení. Tam se rozhodlo, že pátý celek prvoligové tabulky na pohárový triumf z předminulé sezony nenaváže. Postupovou branku vstřelil v 93. minutě Douděra.

Trenér Slovácka byl z vyřazení hodně zklamaný „Náš výkon v defenzívě byl katastrofální, byla tam nezodpovědnost. Ani nevím, jak bych to pojmenoval. Byť byl soupeř z druhé ligy, tak měl svoji kvalitu a v koncovce nás trestal. Mě to velice mrzí, ale dobrému výsledku jsme určitě nešli naproti. Hlavně ve druhém poločase jsem se styděl.“

Martin Svědík kritizoval hlavně defenzívu, ale ve finále poukázal nato, že za výsledek může celý tým, tedy i s trenéry.

„Nesvádím to jenom na hráče, to je vina nás všech. Naše hra je velmi špatná. Musíme se vrátit na vlnu zodpovědnosti v defenzívě. Na vlnu většího úsilí a důrazu v osobních soubojích. Je potřeba si z poháru vzít velké ponaučení,“ zakončil pohárové hodnocení kouč Slovácka.