Další tři body hostům z Uherského Hradiště vystřelili Jurečka se Sadílkem, domácím nepomohla ani proměněná penalta Tetoura.

„Je to velmi cenná výhra. I když Baník hraje v této sezoně velmi dobře a hlavně doma dává hodně gólů, nám jeho hra sedí. Dokážeme se na zápas s ním nejen kvůli dobré atmosféře koncentrovat. Vím, že nám přálo i štěstí, to ale v takových utkáních potřebujete. Jsem rád, že jsme to zvládli, protože z tohoto prostředí se moc body vozit nebudou,“ ví dobře kouč Slovácka Martin Svědík.

Sedmačtyřicetiletý odborník si triumfu nad klubem, kde působil jako hráč i trenér, váží.

Celek z Uherského Hradiště pokořil rivala z východní části republiky posedmé z posledních devíti duelů a soupeři z elitní pětky odskočil na rozdíl tří bodů.

Slovácko se stejně jako v minulé sezoně drží v popředí tabulky, šlape na paty Slavii, Spartě i Plzni.

Každým zápasem dokazuje, že loňský mimořádný ročník rozhodně nebyl náhodný.

KRÉDO? BÝT CO NEJVÝŠ

O pohárech se ale v kabině nemluví, ani cíle se nahlas neříkají.

„Nechceme to ventilovat. Je to jen mezi trenérským štábem a kabinou. Naše krédo je hrát co nejlíp a co nejvýš,“ opakuje dokola.

První půle ale nebyla ze strany Kadlece a spol. ideální. Svědík měl k úvodní části i přes vedoucí gól Jurečky oprávněné výhrady.

„V obranné fázi jsme hráli až moc profesorsky. Soupeř byl důraznější, agresivnější, více u odražených balonů. Z toho pramenilo hodně ztrát. Věděli jsme, že když se Baník dostane do křídelního prostoru, centruje před bránu a vytváří tím tlak na soupeře Z toho jsme inkasovali i branku,“ připomněl situace, která předcházela spornému pokutovému kopu.

Hostujícímu kouči se nelíbil hlavně výkon borců na levé straně hřiště. „Byla hodně průchozí,“ všiml si. „Třeba Kali (Jan Kalabiška – pozn. red.) se vzpamatoval až ve druhé půli. To bylo strašně znát. Příště musíme takový výkon podávat od začátku a být plně koncentrovaní,“ doplňuje.

Moravané si však o přestávce za nerozhodného stavu 1:1 všechny nedostatky vytkli.

„Řekli jsme si, že takto hrát nemůžeme. Kór když dal Baník gól, narostla mu křídla a pomohlo mu obecenstvo,“ uvedl.

Podle Svědíka bylo rozhodující, že hosté přežili šanci Kuzmanoviče, jenž po zpětné přihrávce Ndefeho z deseti metrů překopl bránu. „To byl klíč celého zápasu,“ míní.

„Pak jsme měli jednu šanci my, dali druhou branku a zbytek utkání s přehledem dohráli. Baník jsme už do ničeho nepustili. Skóre jsme i mohli navýšit, ale v šancích jsme se chovali špatně,“ přidal.

Celku z Uherského Hradiště k výhře nad přímým konkurentem hodně pomohli i střídající hráči. Křídelník Navrátil asistoval u gólu Sadílka a Cicilia se rval na hrotu útoku.

„Někdy náhradníci pomohou, jindy zase musí pomoct mužstvo jim. Teď pomohli oni. Už jsem je v kabině chválil. Do hry vnesly to potřebné. Souhlasím s tím, že to hodně ovlivnili a překlopili zápas na naši stranu,“ prohlásil.

ZRANĚNÝ VECHETA

S Ciciliou už zase počítá. „Regi v tréninkovém procesu pracuje lépe. Proto dostává víc prostoru jako střídající hráč,“ říká.

Zadarmo nikomu nic dávat nechce. „Tým musí vidět, že se hráči snaží,“ zdůrazňuje.

O penaltovém zákroku stopera Hofmanna na Potočného se moc bavit nechtěl.

„Mrzí mě, že vůbec k takové situaci vůbec došlo, protože jsme se připravovali na centrované míče a propadlé balony. Jinak tady byl VAR, tak nemám důvod nevěřit, že penalta nebyla,“ uvedl pouze.

Slovácko těžkou šichtu zvládlo i bez několika zraněných hráčů. Na marodce zůstává Daníček, z reprezentačního srazu se vrátil rozbitý Vecheta. V pátek předčasně opustil trénink Mareček. Krajní bek Reinberk jel s týmem do Ostravy spíš jako divák či morální podpora. „Nechtěli jsme riskovat, protože jeden týden netrénoval, druhý se připravoval individuálně. Do zápasu to ještě nebylo,“ vysvětlil Svědík.

