Předvedli nejlepší jarní výkon, i v oslabené sestavě trápili šampiony, přesto nemají znovu ani bod. Fotbalisté Slovácka se proti Spartě vydali, obhájce trofeje a současného ligového lídra i bez tří zkušených zadáků sužovali, přesto doma neuspěli a před vyprodaným publikem ve šlágru 22. kola padli 1:3.

Fotbalisté Slovácka hostili ve šlágru 22. kola pražskou Spartu. | Video: Libor Kopl

„Vždycky v tomto zápase s tímto soupeřem potřebujete k úspěchu maximální, stoprocentní, koncentrovaný výkon, aby se hráči v klíčových okamžicích chovali lépe. Tyto duely rozhodují detaily a my jsme je nezvládli,“ posteskl si kouč Slovácka Martin Svědík.

Potlesk vyprodaného stadionu byl Moravanům jen částečnou odměnou za odmakaný duel, po kterém odcházeli do šatny zničení, bez bodu.

„Ráz utkání určila druhá branka,“ míní Svědík.

„I když náš výkon měl parametry, kvalitu, v klíčových okamžicích jsme selhali. Hráči Sparty se v rozhodujících momentech chovali lépe, výsledek si v závěru pohlídali,“ přidává,

Pražané prolomili na Městském stadionu Miroslava Valenty prokletí. I když loni v Uherském Hradišti slavili titul, v nejmenším ligovém městě vyhráli poprvé od prosince 2020, po prohře a dvou remízách.

Letenští mají na startu jara skvělou formu, kterou demonstrovali i na hřišti čtvrtého týmu tabulky.

Domácí sice místy favorita převyšovali, po trefě střídajícího Haraslína bylo hotovo.

„Sparta třetím gólem ukázala, jakou má kvalitu. Její rozdíloví hráči jsou nyní ve velké pohodě, věří si a dokážou svoje příležitosti proměnit,“ oceňuje Svědík.

Slovácko trápilo mistra, na jaře i potřetí prohrálo. Šlágr rozhodl Birmančević

V domácí sestavě se při absenci zadáků Kadlece, Daníčka a Reinberka postavil na post stopera univerzál Kalabiška. „Pro Holase (Holásek – pozn. red.) by to bylo strašně těžké. Měli jsme v hlavě variantu s Kalim. Je to levonohý stoper, v utkání podal velmi dobrý výkon. Ani jeden gól nešel přes jeho stranu. Ukázal, že má přehled, udělal si kličku. Svým výkonem mě mile překvapil,“ uvedl Svědík.

Jelikož Kadlec možná letos dohrál, vypadá to, že Kalabiška ve stoperské dvojici zůstane delší dobu. „Trošku zestárl, pozice stopera mu sedí víc. Může si to pohlídat, vydýchat se, ale fotbalové vlastnosti a přehled ve hře neztratil,“ přidává.

Zdravotní stav Kadlece je pode kouče Svědíka nejistý. „Nikdo nevíme, co bude dál, ale podle posledních prognóz to vůbec nevypadá dobře. Bohužel ho asi ztratíme,“ povzdechl si.

Bývalý reprezentant ale návrat nevzdává. „Ještě to půjde zkusit, ale to zranění je strašně nevyzpytatelné. Osobně to vidím velmi špatně. Bohužel situace není dobrá,“ přiznává.

I když se vedení Slovácka snažilo na konci přestupního termínu kádr doplnit, mužstvo posílit, žádná nová tvář se v Uherském Hradišti neobjevila.

„Toto je vždycky věc majitelů. Ti se musí vyjádřit a dát souhlas k tomu, aby někdo přišel,“ připomíná Svědík a prozradil, že čtvrtý tým FORTUNA:LIGY byl dohodnutý s obráncem Dunajské Stredy Filipem Kašou.

Bývalý stoper Ostravy či Plzně ale nakonec zůstal na Slovensku.

„Nedostali jsme k tomu souhlas,“ tvrdí Svědík.

Sparta neměla tolik šancí, ale ukázala kvalitu, ví nový stoper Kalabiška

Rozhodnutí majitelů jej samozřejmě nepotěšilo. „Já ani kolikrát nevím, co mám na toto odpovědět. Chtěli jsme s tím něco udělat, měli jsme hráče připraveného. Šumi na tom pracoval, byl s námi v kontaktu, ale vsadili jsme na to, že Káca bude ready. Je to jasný směr, jasná cesta,“ prohlásil.

Fotbalisté Slovácka tak dohrají letošní ročník ve stávajícím složení. Nepovedený jarní start se pokusí utnout za týden na hřišti poslední Karviné, kde bude postrádat nejen Kadlece nebo Daníčka, ale i Ciciliu.

Vysoký forvard totiž obdržel proti Spartě čtvrtou žlutou kartu.

„Třikrát jsme prohráli, takže naše pozice není úplně komfortní. Nezačali jsme dobře. Víme, že vstup do jarní nebo i podzimní části je vždycky důležitý, nám se to teď nepovedlo, ale v minulosti jsme se z toho dokázali dostat. V této situaci jsme už byli. Nesmíme se v tom moc babrat, ale musíme spíš navázat na výkon proti Spartě. Myslím, že je na čem stavět,“ uvedl Svědík.

Ani po nezdarech nepanikaří, mančaftu dál věří. „Musíme být ještě důslednější a v ofenzivě se snažit góly přidávat. Jeden gól je málo. Všude musíme přidat. Nikdo jiný nám z toho nepomůže, jenom my sami,“ ví dobře.