ROZHOVOR/ Cestou do Evropy zakopávají, zbytečně ztrácejí. Fotbalisté Slovácka si zase o něco víc zkomplikovali boj o čtvrté místo, které mu zaručuje účast v předkole Konferenční ligy.

Tým z Uherského Hradiště ve středu zkolaboval v Pardubicích, v rodišti kouče Martina Svědíka rychle za sebou inkasoval tři branky a na novém stadionu padl 1:3.

„Zápas jsme si prohráli vlastní hloupostí a laxností v klíčových situacích v desetiminutovce druhé půle,“ ví dobře naštvaný osmačtyřicetiletý kouč.

Dokážete si tu druhou půli vysvětlit?

Je to o osobní zodpovědnosti. Nemáme s tím problém jenom teď, provází nás to už od podzimu. Slevili jsme z některých věcí, jako je důslednost, agresivita, zodpovědnost dohrávat některé situace. Netýká se to jednotlivců, ale celého týmu. Jestliže máme za úkol dohrávat situace s Janoškem, tak se nemůže stát, že je v naší šestnáctce úplně sám. Někdo je za něj zodpovědný. První gól nás hodně nahlodal. Soupeř totiž z první střely na bránu dal gól.

Vzápětí přišla vlastní branka Reinberka.

Místo toho, abychom trpělivě pracovali na tom, že utkání překlopíme na svoji stranu, začali jsme otvírat prostory a být nezodpovědní. Z toho pramenil druhý, téměř identický, gól. Třetí branku už ani nekomentuji. Hráči bohužel nyní nejsou ochotní pracovat a nechovají se ani jako tým, z čehož jsem strašně zklamaný.

Mohli se hráči za stavu 1:0 uspokojit? Přece jenom Pardubice v první půli nic neměly.

To si nemyslím. My s tím bojujeme dlouhodobě. Ve hře máme pasáže, kdy slevíme z některých věcí, což jsme dřív nedělali. V minulé sezoně to neexistovalo. Nevím, jestli jsou hráči tak namlsaní, ale pro mě je to prostě nepochopitelné. Kór když máme v týmu tolik zkušených hráčů. Pak začneme panikařit, nakopávat balony dopředu. Jsme netrpěliví a někteří hráči, jako třeba Havlík s Trávníkem, ani nechtějí hrát. Hrát jsme začali až po třetím inkasovaném gólu.

Přitom v prvním poločase jste měli zápas pod kontrolou, že?

Ano. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Zahustili jsme střední prostor, nenechali hrát Janoška s Hlavatým. Naopak jsme byli silnější na balonu, dobře kombinovali. Bohužel jsme dali jenom jeden gól. Měli jsme více střílet. Ještě na začátku druhé přišla šance, kterou jsme neproměnili a pak se to semlelo.

Co s tím tedy dělat?

Musíme se vrátit ke kořenům. Přestat si myslet, že se to nějak vyřeší. Musíme začít od jednoduchých věcí. Neříkám, že je to celý zápas, že mančaft není namotivovaný nebo tak. Prostě přijdou pasáže hry, kdy polevíme. Bylo tomu tak i se Spartou. Když dám příklad, tak se nemůže stát, aby krajní záložník zaspal, jako tomu bylo před prvním obdrženým gólem. Navíc, když si to ještě o přestávce říkáme. A on stejně zaspí a jde tam pozdě. Je to nezodpovědné, ale byly tam i další věci. Takto nemůžeme hrát.

Mrzí vás porážka o to víc, že přišla v rodných Pardubicích? Víte, kdy jste byl na zdejším stadionu naposledy?

Už je to dlouho, hezkou řádku let. Ani si to nepamatuji. (úsměv) Z Pardubic jsem odešel před deseti lety. Předtím tu taky nic nebylo. Naposledy jsem tu byl ještě jako hráč.

Co říkáte nové aréně?

Je super, že Pardubice mají takový stadion. Klobouk dolů před kluky z vedení, akcionáři, že se to všechno povedlo postavit a klub dovedli až sem. Jako Pardubák jsem za to moc rád. Když jsem viděl tu atmosféru, ke které jsme samozřejmě pomohli i my tím, že jsme soupeře dostali na koně, bylo to skvělé. Tomuhle prostě fandím.