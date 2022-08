Za novou posilu je rád, jen lituje, že nedorazila dřív. „Celou přípravu říkám, že právě takového hráče potřebujeme. Zaplaťpánbůh za to, že tady je,“ uvedl osmačtyřicetiletý trenér.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE (9.) - 1. FC SLOVÁCKO (5.)

Výkop: neděle v 16.00, Střelecký ostrov

Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Slavíček (Kvítek) | VAR: Orel | AVAR: Leška

Ligová bilance: 6-9-11

Poslední zápas: 3:2 (82. a 85. Bassey, 72. Valenta - 19. Kalabiška, 52. Sadílek, 27. listopadu 2021)

Pravděpodobné sestavy: České Budějovice: Šípoš - Čolič, Grič, Havel, Králik, Sladký - Čmelík, Hora, Hellebrand, Potočný - Škoda. Trenér: Weber.

Slovácko: Borek – Tomič, Šimko, Kadlec, Kalabiška – Sinjavskij, Daníček, Kohút, Trávník, Mihálik - Kozák. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:1.

V dalším ligovém duelu, který se hraje mezi zápasy v evropských pohárech zase některé hráče pošetří, protočí sestavu. „Věděli jsme, že když hrajeme v Evropě, budeme mít náročný program. Budeme se snažit poskládat sestavu tak, abychom zapojili i jiné hráče, ale zároveň udrželi kostru mužstva pohromadě. Zase tolik možností, jak to namixovat, ale nemáme,“ připomíná Svědík.

Mimo hru je zraněný středopolař Havlík, fit není ani stoper Hofmnan, celý zápas nezvládne ani krajní bek Reinberk.

Po duelu s Fenerbahce si zřejmě odpočine Petržela a další borci.

Moravané však chtějí na jihu Čech potvrdit slušný vstup do sezony i potřetí bodovat.

Dynamo se naopak před vlastním publikem pokusí odčinit předcházející domácí nezdar se Spartou, když předtím zvítězilo 2:0 nad Pardubicemi.

Také Jihočeši přivedli zajímavou posilu. Proti Letenským debutoval v černobílém dresu Lukáš Čmelík. Šestadvacetiletý záložník jenž na jih Čech z Karviné.

„Odvedl velmi slušný výkon a měl na kopačce i gól na 1:1,“ zmínil trenér Jozef Weber Čmelíkovu tyčku. „Chyběla mu trošku vyhranost a takové větší soužití s mužstvem, ale máme zraněného Mršiče, takže jsem rád, že přišel a že rozšířil konkurenci na krajích,“ pochvaluje si trenér Dynama.

Do tréninku po zranění by se měl už měl zapojit útočník Tomáš Zajíc. Bývalý forvard Slovácka se v přípravě blýskl dvěma góly v zápase s Vlašimí, ale v lize za Dynamo ještě nenastoupil.

Jihočeši nejsou proti pohárovému zástupci favoritem, doma ale body rozdávat nemíní.

„V české lize se moc nedá soupeře si nějak vybírat, v lize má každý tým svou kvalitu. My si od začátku přípravy tady něco nastavili a za tím chceme jít. A když to řeknu úplně zjednodušeně, my nemůžeme koukat doleva doprava, chceme porážet každého, s každým se chceme rovnat. Chtěli bychom ze svého stadionu zase udělat takovou pevnost, jako tomu bylo minulou sezonu,“ říká zkušený záložník Dynama Jakub Hora.