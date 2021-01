Pražské Bohemians 1905 v Ďolíčku po výborné první půli přehrál 3:1 a upevnil si čtvrtou příčku v tabulce.

Moravané rozhodli o triumfu už v prvním poločase. V rozmezí 25. až 37. minuty se trefili Janové Kalabiška a Kliment, který dvakrát proměnil penaltu.

Za domácí v 73. minutě snížil střídající David Puškáč. O pět minut později mohl utkání zdramatizovat Tomáš Necid, pokutový kop však neproměnil.

„Byl to klíčový okamžik,“ míní kouč Slovácka Martin Svědík.

„Potom už bylo jasné, že utkání dohrajeme, protože jsme soupeři nic nedovolili. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Náš výkon měl velice dobré parametry,“ přidává.

Hostujícímu trenérovi se především první poločas hodnotil dobře. „Ve všech aspektech hry jsme byli lepší, vyjádřili jsme to i brankově,“ těší Svědíka.

Moravané se na i těžkém terénu snažili kombinační hrou a přes křídelní prostory dostávat centry před bránu. Aktivita přinesl Slovácku šance i dvě penalty. Naopak soupeři až na jednu střelu vůbec nic nedovolili.

„První poločas jsme pracovali velmi dobře,“ pochvaluje si.

Borci z Uherského Hradiště si i ve druhé půli výsledek a hru hlídali. Pražany nakopla až branka střídajícího Puškáče v 73. minutě.

„Po gólu na 3:1 jsme vypadli ze hry a dovolili soupeři kopat penaltu. Potom jsme zbytečně soupeři dali víc prostoru, dělali jsme tam trošku chybičky a zbytečně si závěr zkomplikovali,“ štve Svědíka.

Rozhodnout mohl Kliment, hrdina zápasu ale hattrick odmítl.

„Honza se dostal ze zdravotních problémů, má výbornou kondici. Vydržel tři zápasy, má sílu. Důležité je, že dobře hraje celé mužstvo. Potom tam vynikají individuální výkony,“ říká.

Hráče po středeční dohrávce v Ostravě nijak nešetřil.

„Tým je na tom fyzicky dobře. Mužstvo šlapalo, tak jsme to nechali být a prostřídali jsme to až v závěru. Dřív do toho nebyl důvod sahat,“ míní.

Bohemians prohráli se Slováckem v lize po sedmi duelech, po stejně dlouhé sérii mu poprvé od listopadu 2014 podlehli v nejvyšší soutěži i v Ďolíčku.

Mužstvo trenéra Svědíka ztrácí dva body na druhý Jablonec a třetí Spartu, oba celky však sehrály o utkání méně.