V lize odkoučoval jubilejní dvoustý zápas, svým dětem a vnoučatům o něm ale raději vyprávět nikdy nebude. Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík by na sobotní propadák pod Ještědem rychle rád zapomněl. Oslabení Moravané podlehli Liberci 1:4 a bídným výkonem jenom podtrhli jarní trápení.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Takto hrát liga nejde, toto je cesta do pekel,“ ví dobře Svědík. „Zatímco náš výkon byl hrůzostrašný a nefungovalo nám vůbec nic, Liberec hrál skvěle, v utkání dominoval. Vyhrál naprosto zaslouženě. My jsme těch gólů mohli dostat ještě víc,“ přidává zklamaně.

Pro výkon mužstva neměl absolutně žádní pochopení.

„Musíme si sáhnout do svědomím, na to dno. Cesta na vrchol je vždycky těžká, ale cesta dolů je pokaždé jednoduchá,“ říká.

„Na domácích bylo vidět sebevědomí, kvalita, naopak nám strašně chybí vlastnosti, se kterými jsme začínali a díky nim se dostali se až na vrchol. Nás vždycky zdobila náročnost, disciplína, obranná fáze. Dneska tam z toho nebylo vůbec nic. Ani hrdost, že hraju za Slovácko,“ povzdechl si.

Svědík tušil průšvih už v týdnu před utkáním. Ne všichni borci totiž v tréninku odváděli maximum.

„Nejhorší je, že v už v týdnu na některých hráčích vidíte, že je to málo. To mě mrzí nejvíc. Oni se musí zamyslet a nemohou podat takový výkon,“ prohlásil.

„Každý musí být sám na sebe náročný, být zodpovědný v situacích. Dostáváme identické góly, třeba z autu,“ štve devětačtyřicetiletého kouče.

Slovácku schází hráči i forma. Z Liberce se po debaklu vrací bez bodů

Moravany načal už v 6. minutě Kulenovič, který se trefil hlavou po centru Pennera. Míč na přední tyči ještě přizvedl Mikula. Brzy na to zvýšil Slovák Tupta a bylo to 2:0.

„Ráz zápasu určil brzký první gól. Pak se projevilo rozpoložení obou mužstev,“ míní Svědík.

„Každá přihrávka za naši obranu, každý propadlý balon znamenal pro naši bránu problém. Branek jsme mohli dostat ještě víc. Obranná fáze neexistovala,“ uvedl.

Celek z Uherského Hradiště na chvíli ožil až po přestávce, kdy Svědík změnil rozestavení, na trávník poslal Mihálika. Hostům pomohla i vlastní gól Pourzitidise po centru Vechety.

„Do zápasu jsme se na vrátili až po změně stran. Měli jsme tam slušnou desetiminutovku, ve které jsme vstřelili i branku. Bohužel stejně jako v Teplicích nebo doma se Slavií hned inkasujeme, což jenom vykreslilo naši situaci,“ poznamenal smutně.

Slovan definitivně uklidnil po sólu z poloviny hřiště stoper Prebsl. Slovácko dorazil čtvrtým gólem střídající Fukala.

Porážka 1:4 je pro hosty drsná, ale ještě přijatelná. „Špatně se to kouše a hodnotí, ale závěr byl ještě tristnější než první poločas. S Libercem prostě nejde hrát bez obranné fáze,“ ví dobře.

Ondrůškovi vyšlo střídání, Broďané v Hlučíně málem stáhli třígólové manko

Uherskohradišťský tým tak u Nisy jenom podtrhl jarní trápení, herní i výsledkovou krizi.

Havlík a spol. padli na jaře v šestém z osmi střetnutí a před sedmým Slovanem mají pouze jednobodový náskok.

„Čeká nás dlouhá práce, dlouhodobý proces. Není to na týden či dva. Mužstvo nepotřebuje jenom obměnu, ale i další věci,“ cítí Svědík.

Zda ve Slovácku zůstane i po sezoně, není jisté. „Nechci to komentovat. Mě teď zajímá to, co s mužstvem uděláme v týdnu, aby to v Hradci nevypadalo jako v Liberci,“ říká.

Moravanům neschází pouze forma, ale i hráči. Na severu Čech hostům scházelo osm důležitých mužů. Kromě dlouhodobých marodů Kadlece a Doskiho nehráli v Liberci ani vykartovaní Daníček, Trávník a Kim, ani na lavičce nebyli Heča s Petrželou.

Mezi náhradníky kromě Mihálika, Holzera či Břečky byli už jenom mladíci z třetiligové juniorky. Holásek s Bartošem si dokonce připsali ligový start.

„Nechci se na absence vymlouvat, ale třeba Michal Kadlec nám strašně chybí,“ ví dobře.

O tom, že by zkušený kapitán nastoupil alespoň v nadstavbě, kouč pochybuje.

„Jsou zprávy, že by mohl závěr sezony stihnout, ale nikdo neví, v jakém bude stavu, jestli to zvládne. Michal ještě ani neběhá. Bude obtížné, aby se do sestavy dostal,“ dodal Svědík.