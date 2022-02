Kouč Slovácka věří, že obrat a první jarní výhra celku z Uherského Hradiště pomůže ve zbytku sezony a že jarní střelecké trápení je už minulostí.

„Otočit takto důležitý zápas je super. Pomohli nám i střídající hráči, kteří to oživili víc než třeba s Pardubicemi,“ pronesl.

Zmínil nejen kanonýra Jurečku, ale i další útočníky Vechetu či Šašinku. Své si na hrotu odvedl i Cicilia, jenž začal od začátku.

Klíčovým muže byl ale Jurečka. Opavský odchovanec, který stále neprodloužil ve Slovácku smlouvu, se štěstím proměnil v nastaveném čase pokutový kop, který sudí Zelinka nařídil po konzultaci s videem za stažení Vechety Douděrou.

Jednoznačné držení, viděl Svědík. Podle Hoftycha rozhodovaly laserové oči

Svědík exekutora pokutového kopu nevybíral. „Nezasahuji do toho. Vždycky jsou určení čtyři hráči. Záleží, jak se kdo z nich cítí, kdo si vezme balon a jak se dohodnout mezi sebou,“ vysvětluje.

Sám si myslel, že na penaltu půjde Cicilia, nakonec to vzal na sebe Jurečka. Sedmadvacetiletý forvard se vypořádal s tlakem fanoušků i v poslední chvíli duel rozsekl. „Na to musíte mít koule, on je měl, protože ji proměnil. Klobouk dolů před ním, že si to vzal,“ ocenil bývalý útočník.

I když konec vyzněl pro domácí, začátek zápasu patřil Středočechům. „Sice jsme chtěli začít aktivně, ale hodně jsme kazili a špatně dostupovali, což vyústili brankou soupeře. Pak odstoupil Kadlec a všechno hrálo proti nám,“ povzdechl si.

Jeho tým se sice s přibývajícími minutami zlepšoval, držel protivníka na jeho polovině, srážely jej ale nepřesné centry a útočné fauly.

Moravané se tak o výsledek prali do poslední chvíle. Nakonec to však klaplo a Slovácko poprvé na jaře slavilo vítězství.

Na něm se nepodíleli marodi Nguyen s Kohútem, domácím scházeli i vykartovaní Havlík s Tomičem.

Navíc v sobotu vypadl i kapitán Kadlec, který kvůli poraněnému kolenu nedohrál už úterní duel s Pardubicemi. „Je to stejná noha, ale jiné zranění,“ říká.

Jak vážné to je, ale zatím netuší.

Jasné je, že další duel vynechá záložník Kohút, jenž má výron a nemůže pořádně chodit. „Jeho absence bude trošku delší,“ přiznává.

Jurečka si na penaltu věřil: Byl jsem přesvědčený, že balon skončí v brance

Naopak gólman Nguyen s týmem již trénoval, ale nebyl stoprocentně připravený, proto šel do branky znovu Fryšták.

Zmiňovaní borci mají čas na doléčení. Semifinále MOL Cupu proti Hradci Králové, které se mělo hrát už ve středu, bylo přesunuto na konec března.

„Nám to vyhovuje. Alespoň v reprezentační přestávce budeme mít normální týdenní mikrocyklus a třeba budou v pořádku Nguyen s Kohútem,“ přeje si.