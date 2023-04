Byl rád, že u svého týmu zase viděl soudržnost, kompaktnost, emoce. Fotbalisté Slovácka se po rozpačité prohrané nedělní bitvě v Ďolíčku proti Bohemians 1905 otřepali, v Jablonci zahráli daleko lépe, přesto na výhru znovu nedosáhli.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) se ve středeční dohrávce 23. kola FORTUNA:LIGY představili na hřišti Jablonce. | Foto: 1. FC Slovácko

Moravané ve středeční dohrávce 23. kola FORTUNA:LIGY remizovali 1:1 a v tabulce zůstali pátí.

„Bod zvenku bereme, je pro nás plusový, ale s ohledem na to, že jsme vedli, jsme měli utkání dovést k výhře. V minulé sezoně bychom to zvládli lépe, teď nemáme takovou sílu v ofenzivě,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

Hostům z Uherského Hradiště nestačila k triumfu ani první letošní trefa střídajícího Jana Kalabišky, který krátce po příchodu na trávník uklidil do sítě míč po centru Reinberka.

Severočeši odpověděli necelé dvě minuty po pauze.

Po sérii odrazů a Šulcově přiťuknutí se míč dostal za vápno k Hübschmanovi,.

Domácí veterán technickou střelou zamířil přesně k zadní tyči.

Bývalý kapitán české reprezentace skóroval v 41 letech a sedmi měsících a překonal dosavadního rekordmana samostatné ligy Pavla Zavadila.

„Byl to velmi chytrý gól. Moc fotbalistů to takto neudělá. Nebyla to žádná rána, spíš kulečníkový úder,“ chválil Svědík jabloneckého záložníka.

Slovácko stejně jako v neděli proti klokanům nezachytilo nástup do druhé půle a lacině inkasovalo.

„Sám nevím, co se tam stalo. Akce začala již autovým vhazováním, zbytečně jsme se nechali zatlačit, pozdě jsme přistoupili k soupeři, z čehož pramenila i ta branka,“ štve Svědíka.

Jeho tým se však otřepal a v závěru sahal po výhře, druhý gól ale nepřidal.

Stejně ale na tom byli i Jablonečtí, kteří po čtyřech ligových výhrách za sebou klopýtli a na sedmém místě tabulky mají tříbodové manko na elitní šestku.

Slovácko nezvítězilo podruhé po sobě, z páté příčky ztrácí dva body na čtvrté klokany.

„Jsem rád, že se mužstvo zvedlo, prokázalo emoce. V některých pasážích jsme hráli velice dobře,“ těší alespoň hostujícího kouče, který na Střelnici nepostavil Petrželu ani Kima.

Moravanům chvíli trvalo, než se v zimním počasí rozběhali a rozehřáli.

„Začátek zápasu byl oboustranně hektický. Oba týmy často ztrácely míče, prostory byly poměrně otevřené. My jsme po úvodu trošku změnili rozestavení, museli jsme zavřít střed hřiště,“ vysvětluje Svědík.

„Od té chvíle jsme více získávali půdu pod nohama a posledních patnáct minut první půle jsme hráli velice dobře. Vstřelili jsme branku, nastřelili Kalabiškou tyčku. V té chvíli jsme byli jsme na koni,“ pokračuje.

V sedle se ale Kadlec a spol. neudrželi, domů z opačné strany republiky přivezli bod.

Náročný anglický týden zakončí v sobotu doma proti Baníku.