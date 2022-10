„Tímto mu blahopřeji a gratuluji. Je to skvělý a úžasný počin,“ prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

„I když měl Milan drobnější zdravotní problémy, které se na jeho výkonu projevily, pořád je to nadstandardní a rozdílový hráč, který hraje na riziko a vytváří šance. I ve svých letech si udržuje vysoký standard. Klobouk dolů před tím, co dokázal. Zaslouží si to. Jsem moc rád, že s takovým hráčem mohu pracovat,“ přidal obdivně.

Pardubický rodák po souboji s Teplicemi ocenil i výkon Michala Tomiče.

Mladý Slovák se na konci podzimu dostal do skvělé formy. I proti Teplicím hrál výtečně.

„Má dobrou fazonu,“ souhlasí Svědík. „U něj je to všechno spojené s hlavou. V momentě, kdy ji má správně nastavenou a kdy si věří, je to úplně jiný hráč,“ všímá si.

„Michal může hrát na více postech, dostává se do šancí. Když jsme ho sem brali, doufali jsme právě v tyto výkony. Jsem rád, že se na tu hranici dostává,“ těší Svědíka.

Po obratu v závěrečných deseti minutách ale oprávněně chválil celý mančaft.

„Z týmu byla cítit vnitřní síla. Mužstvo si za tím šlo a právem bylo odměněno,“ říká Svědík.

Skláře poslal do vedení na konci první půle Abdallah Gning, v 85. minutě vyrovnal střídající Filip Vecheta a vítězný gól vstřelil v páté minutě nastavení Stanislav Hofmann.

Zkušený stoper tak stylově oslavil svůj dvoustý zápas v nejvyšší soutěži.

„Euforie byla o to větší, ale je škoda, že zápas neměl jiný průběh. Bodů si ale strašně vážím. Mohou nás psychiky nakopnout do dalších zápasů,“ věří kouč.

Hofmann po obratu: Sáhli jsme si na dno. Zápas si zapamatuje kvůli jubileu

Tým z Uherského Hradiště vyhrál po dvou porážkách a doma teprve podruhé v sezoně, v tabulce si polepšil na desáté místo.

„My jsme vítězství před domácím fanoušky potřebovali. V lize jsme tady dlouho nevyhráli. Velmi si cením toho, že na nás nikdo nepískal. Ne vždy to bývá a hráčům to pomůže,“ ví dobře trenér Slovácka, jehož svěřencům tak vyšla generálka na čtvrteční klíčový duel Evropské konferenční ligy proti Kolínu nad Rýnem.

Týmu však zřejmě bude scházet krajní obránce Reinberk, jenž dostal v zápase s Teplicemi kolenem do zad a s bolestmi musel střídat. „Úplně dobře to nevypadá. Na čtvrtek asi nebude,“ tuší.

Moravané musí v dalších dnech zapracovat především na koncovce.

Proměňování vyložených šancí totiž sužuje uherskohradišťský tým dál.

„Víme, že se na gól nadřeme. Kvalita Jurečky, Cicilii nebo Sadílka byla jiná,“ ví dobře Svědík.

Tomu schází hlavně lepší finální přihrávka či přesnější centr. „Třeba s Teplicemi nám velmi dobře pracovala pravá strana, ale chybělo nám finále. Centry nám létaly pryč. Buď byly krátké nebo jsme trefili prvního žlutého hráče,“ vadí osmačtyřicetiletému kouči.

Slovácko ale nakonec svůj tlak i díky střídání vystupňovalo a v závěru strhlo vítězství na svoji stranu.

„Druhý poločas to bylo na jednu bránu,“ připomíná Svědík.