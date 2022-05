Tým z Uherského Hradiště vyhrál venku v nejvyšší soutěži po sérii tří porážek, na Letné zvítězil teprve podruhé z 21. ligových duelů. „Sice se hrálo o ligové body, ale byl to spíš zápas do počtu,“ nijak nejásal Svědík.

„Oba týmy se hlídaly. Sparta hodně promíchal sestavu. Nasadila hodně mladých hráčů. Také my jsme schválně vytížili některé hráče víc, jiné méně, což nás čeká i v neděli,“ říká zkušený kouč.

Žádný ze soupeřů nechtěl před blížícím se finále poháru odkrýt karty. Svědík ale některé zkušené borce šetřil i kvůli únavě. „Nemáme tak široký kádr jako Sparta. Navíc program je náročný, těžké zápasy jdou rychle po sobě. V týmu máme starší kluky, které jsme potřebovali nechat odpočinout,“ vysvětluje.

Slovácku ve středu večer scházeli mazáci Petržela s Reinberkem nebo gólman Nguyen, jenom na lavičce byli Daníček, Kalabiška či Sadílek.

Slovácko pokazilo Dočkalovu rozlučku, po obratu zdolalo neškodnou Spartu 2:1

V sestavě Sparty, kterou po odvolaném kouči Vrbovi dočasně převzal bývalý reprezentant Horňák, bylo změn ještě víc. V dresu Pražanů si ligový debut připsal osmnáctiletý stoper Vydra, poprvé v základní sestavě v nejvyšší soutěži nastoupil jeho o rok starší spoluhráč a krajní bek Suchomel.

„Samozřejmě dění ve Spartě jsme sledovali. Vnímám to, hráči se tom taky baví, ale nechci se tím zabývat. To jsou její starosti. My máme svoje věci, na které se musíme zaměřit a které musíme zlepšit. Hlavním měřítkem je totiž naše hra,“ říká Svědík.

Podle něj může výměna trenéra pomoc soupeři jedině po psychické stránce. „Je to nějaká vzpruha, ostatní věci se lišit nebudou. Za týden s mužstvem těžko něco zásadního uděláte. Všechno vychází z hlavy,“ připomíná.

Jelikož se Moravané se Spartou letos utkaly již třikrát, nemají se moc čím překvapit.

„Rozhodovat budou detaily,“ myslí si pardubický rodák. „Snad hráči seberou poslední zbytky morálních i fyzických sil a zvládneme to,“ přeje si nejen Svědík.

S hráči si důkladně rozebere hlavně první půli. Na obou mužstvech totiž bylo až příliš vidět, že se utkání uhraje víceméně pouze z povinnosti, protože Sparta skončí jistě třetí a Slovácko čtvrté.

Na tribunách se tak více řešil Dočkalův konec kariéry, domácí fandové navíc hlasitě spílali sparťanskému vedení, volalo po konci sportovního manažera a klubové legendy Tomáše Rosického.

V křeči ale byli i hosté. „První poločas bylo od nás loutkové divadlo. Měli jsme tam věci, které spíše patřily do zrychlené černobílé grotesky. Klidně jsme mohli přijet vlakem hodinu před utkáním, na nádraží si dát klobásu a jít to odehrát,“ zlobil se.

Podle Svědíka se Slovácko nesmí podobnými výkony prezentovat. „Hráči nám klouzali, pak jsme udělali penaltu, kdy se naši dva hráči pomalu srazí a udělají faul, protože opět uklouznou,“ kroutil hlavou.

„Hra byla zbytečně ustrašená, poztráceli jsme hodně míčů,“ přidal zklamaně.

Druhý poločas už byl ze strany Moravanů diametrálně odlišný. „Začali jsme si vytvářet šance, vyrovnali jsme. Potom to bylo o psychice, mužstvo začalo pracovat daleko líp. Jenom škoda, že jsme další šance neproměnili,“ litoval zahozených šancí z konce střetnutí.