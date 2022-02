„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli a že jsme postoupili. Chtěli jsme se v poháru dostat dál, což jsme splnili. Budeme hrát semifinále,“ radoval se trenér Slovácka Martin Svědík.

Moravští rivalové mohli středeční bitvu rozhodnout ještě před rozstřelem, ale domácí Pablo González ani hostující kapitán Vlastimil Daníček pokutový kop neproměnili.

Při penaltové loterii se pak vytáhl gólman Slovácka Ngyuen, který zneškodnil pokusy Zifčáka a Daňka. „Filip byl klíčová postava,“ souhlasil Svědík.

Věnovali jste se penaltám i v tréninku?

Radši jsme je netrénovali, protože jsme se na ně chystali s Plovdivem a vůbec se nám to nepovedlo. Dneska byl rozdíl v tom, že jsme se hráčů neptali, prostě jsme je určili. Měli jsme i štěstí, ale to k fotbalu patří. Třeba Vechetovi se střela odrazila od tyče, Daníčkovi taky a na druhé straně Filip dvě penalty chytil. Jak jsme štěstí neměli s Bulhary, dneska jsme si ho vybrali. Jsem za to rád.

O víkendu jste ligu nehráli. Pomohlo vám to?

Spíš ne. Bylo vidět, že je to náš první ostrý zápas. Hlavně v úvodních dvaceti minutách jsme hodně ztráceli míče. Byl to klasický zápas v tomto zimním období. Podobal se všem víkendovým ligovým střetnutím. Sice terén vypadá opticky dobře, ale nejde na něm tolik kombinovat, balon neposlouchá. Je to spíš o soubojích, o tom, kdo ovládá střed hřiště. Taky jsme vzadu museli udělat tři změny. Narychlo jsme skládali obranu, vypadli nám z ní hned tři hráči. Kluci, co nastoupili, mě velmi mile překvapili. Udrželi jsme nulu, což byl rozdíl oproti zimní přípravě. Mužstvo jsem zase poznával v tom, že jsme nepříjemní, agresivní v dostupování. Byť jsme si vybrali i slabší chvilky, celkově to bylo slušné.

Přiblížili se trofeji! Penaltová loterie posunula Slovácko do semifinále poháru

Moc šancí ale nebylo, že?

V prvních dvaceti minutách bylo vidět, že jsou soupeři na sebe připravení, že se znají. Hlavně ve středu pole bylo hodně soubojů, ztrát. Našim ofenzivním hráčům to tolik nešlo, na druhé straně jsme dobře pracovali v defenzivě. Postupně jsme se trošku zlepšili, bylo tam víc fotbalovosti. Je škoda, že nám tam propadlo hodně centrů, , moc jsme to nezavírali. Jinak bylo utkání velice vyrovnané, hodně soubojové, se standardními situacemi.

Nastoupí Kadlec, Hofmann či Reinberk o víkendu proti Slavii?

Teď vám to nepovím, fakt to sám nevím. Byli bychom rádi, kdyby se někdo z nich dal do kupy, ale teď spíš nevíme, jestli nepřijdeme ještě o Kalabišku, který střídal kvůli zranění. Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Už jsem o tom mluvil před startem sezony. Naše výkony mohou ovlivnit zranění, covid nebo i jiné věci. Kádr nemáme tak široký, i když v Olomouci Juroška s Vechetou naskočili velice dobře a rozehráli se k celkem solidnímu výkonu. I oni přispěli k tomu postupu.

A co Ljovin. Jak se vám jeho výkon při premiéře zamlouval?

Je potřeba si uvědomit, že od prosince nehrál ostrý zápas. Já jsem nepočítal s prodloužením, chtěl jsem, aby odehrál třicet minut, nakonec z toho byla hodina. Nějaké připomínky k jeho výkonu mám, ale je to kluk, který má obrovský přehled, dobře čte hru a řeší věci jinak, než jiní kluci. Věříme, že naši hru ještě kvalitní. Doufám, že se co nejrychleji adaptuje. V základní sestavě se ale vzhledem ke stavu kádru ukáže velmi brzy.

Ljovin vyzdvihuje práci trenéra Svědíka: Vnímal jsem, jak pod ním Slovácko roste

O Vechetu měl zájem Prostějov. Zůstane v kádru nebo ho uvolníte na hostování?

V Olomouci jsme měli jenom dva útočníky. Navíc Vecheta je mladý hráč, který musí mít i vzdělání. Jestliže dokončuje střední školu, letos maturuje, nechceme, aby někde hostoval, ale byl doma. Jsme dohodnutí, že škola má před fotbalem přednost. Vzdělání je nesmírně důležité, protože fotbal nebude hrát věčně. Navíc nemám pořadí útočníků. Ondru Šašinku nepovažuji za hrotového útočníka, takže v momentu, kdy je Cicilia zraněný, Filip je v podstatě druhý útočník, jak tomu bylo proti Sigmě. Takže nemáme důvod Filipa někam dávat, naopak mu budeme dávat příležitost. Pro ně byla obrovská zkušenost hrát šedesát minut proti Olomouci v poháru. Příležitost dostane a dostával ji už na podzim. Ať je to talent, já dávám příležitost tomu, kdo má lepší formu a co je lepší pro tým.

V neděli hostíte Slavii, které se start jara vůbec nevydařil. Překvapuje vás to?

Slavia má obrovskou kvalitu. I když ztratí body s Karvinou, je to výjimečné. Už se to nebude opakovat. Udělají všechno proto, aby se nastartovali a šli za tím titulem. Osobně ji pořád vidím jako nejsilnější mančaft ligy, velkého favorita na titul.