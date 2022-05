Svědík o odchodu do Sparty? Čirá spekulace. Trenér musí jít příkladem

Má před sebou poslední zápas na lavičce Slovácka? Odejde po sezoně do Sparty, které se ve středu postaví ve finále domácího poháru? Trenér Martin Svědík popírá, že by před klíčovou bitvou jednal se soupeřem. Z Uherského Hradiště po další mimořádně sezoně rozhodně neutíká. Příznivce uklidňuje, že do hlavního města se nestěhuje.

Fotbalisté Slovácka v úterý odpoledne absolvovali předzápasový trénink. | Foto: Deník/Libor Kopl