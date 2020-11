„Bylo to vyrovnané utkání se vším všudy. Na obou stranách to bylo stejné, takže remíza odpovídá charakteru utkání. Bod je ztráta, ale je třeba respektovat sílu soupeře, který sezonu dobře odstartoval a má sebevědomí,“ připomněl kouč Slovácka Martin Svědík.

První duel po restartu nejvyšší fotbalové soutěže, který se hrál před prázdnými tribunami a za přísných hygienických opatření, mnoho vzruchu ani šancí nepřinesl.

„V zápase byla spousta nepřesností, což ale zapadá do rámce této doby, kdy byla dlouhá přestávka. Všechna utkání nyní mají stejný ráz. Chybí herní praxe, nerozehranost je znát, což jsme viděli i v Jablonci nebo při zápase Pardubic s Opavou,“ prohlásil Svědík.

„I naše střetnutí s Olomoucí bylo vyloženě o odražených balonech a bojovnosti. Právě takovéto duely rozhodují maličkosti, detaily. Nám navíc stále schází větší klid v předfinální fázi, lepší práce v šestnáctce soupeře,“ přidává domácí kouč.

Přestože oba týmy kvůli pauze způsobené koronavirovou situací v zemi měsíc nehrály, začaly poměrně svižně. Šancí či střel však bylo ukrutně málo.

Ty větší přišly až po změně stran. Nejprve v 50. minutě střílel Petržela těsně vedle, vzápětí se po Klimentově kolmici dostal do brejku Havlík, ale Mandouse nepřekonal. „Je to škoda. Tyto příležitosti měly skončit brankou,“ je přesvědčený šestačtyřicetiletý trenér.

S přibývajícím časem se Olomouc, které na lavičce chyběl trenér Látal, potrestaný za vyloučení v minulém kole, vymanila z domácí převahy a místy si vytvořila tlak. Gól ovšem stejně jako moravský rival nedala.

Domácí brankář Bajza, který nastoupil místo zraněného Nemravy, moc práce neměl. I díky organizované defenzivě si při svém debutu v české lize připsal čisté konto. „Už v poháru s Prostějovem působil velice jistě. Je klidný v rozehrávce, spoluhráče podrží,“ oceňuje Svědík.

Slovácku kromě Nemravy scházel také vykartovaný Kalabiška, Divíšek či Jurečka. Zranění do utkání s bývalým klubem nepustilo ani Navrátila.

„Do poslední chvíle jsme čekali, jestli to půjde, nebo ne. Bohužel to nešlo,“ posteskl si pardubický rodák.

Jen mezi náhradníky zůstali útočník Cicilia se středopolařem Hellebrandem.

Zatímco u šikovného záložníka hrál roli spíše taktický záměr, vysokého forvarda nechal Svědík sedět i kvůli horšímu přístupu v tréninku.

„Nevím, co s ním je,“ krčí rameny pedantský kouč. „Regi polevil v tréninkovém procesu, což se projevuje i v zápasech. Třeba s Olomoucí měl hned dvě laciné ztráty, po kterých šel soupeř do brejku,“ vyčítal svěřenci.

Se zahraniční akvizicí bude mít ještě debatu.

„Pokud chce být úspěšný, musí přidat a začít víc pracovat. Hlavně pro tým,“ má jasno Svědík.

I proto dal šanci Janu Klimentovi. Autor hattricku v pohárovém duelu s druholigovým Prostějovem se ovšem proti jinému hanáckému klubu neprosadil.

Šikula Hellebrand se na trávník vůbec nedostal.

„Věděli jsme, že to nebude utkání pro něj. Očekávali jsme hodně soubojů, hrálo se nahoru dolů, takže po kondiční stránce by to měl těžké. Heloše ale čekají jiné zápasy,“ říká Svědík.

Nastoupit může třeba v reprezentační přestávce, kterou by fotbalistům Slovácka měla vyplnit ligová domácí dohrávka s Příbramí.

„Ještě to není jisté, ale chceme hrát, abychom neměli další výpadek a nevypadli zase z rytmu. Věřím, že v tom nebude žádný problém, Příbram nemá žádného reprezentanta, my máme náhradníky v jednadvacítce, ale s jejich případnou absencí bychom si měli poradit,“ věří Svědík.