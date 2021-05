Ta vyhýbavá odpověď vyděsila všechny věrné fanoušky Slovácka. Opěvovaný trenér Martin Svědík, který dovedl celek z Uherského Hradiště do evropských pohárů, těsně po sobotním zápase s Bohemians 1905 nepotvrdil, že mužstvo povede i v příští ligové sezoně, byť má v klubu smlouvu do léta 2023.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při domácím zápase s Bohemians 1905. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Není konec soutěže a já na tyto věci vůbec nemyslím. Je předčasné o tom mluvit. Chci, abychom ještě dvakrát vyhráli. To, co bude potom, je otázka další. Teď se soustředíme na to, abychom to dojeli,“ prohlásil šestačtyřicetiletý kouč.