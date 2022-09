Můžete být konkrétnější?

Například z autového vhazování jsme jim sami darovali šanci – bylo tam nedorozumění mezi Kácou (Michal Kadlec – pozn. red.) a Rambem (Petr Reinberk – pozn. red.). V první půli jsme jim nabídli tři vyložené příležitosti. Sami jsme si vytvořili jednu šanci. Za poločas 0:0 jsme byli rádi – dopouštěli jsme se velkých nepřesností, ztráceli jednoduché balony. V šestnáctce jsme byli nedůrazní.

Jak jste viděl druhý poločas?

O přestávce jsme si něco řekli, na chvíli se to změnilo – vycházeli jsme ze středního bloku, Jablonec si nevytvářel tolik příležitostí. Celkově se ale obraz utkání nezměnil, soupeř byl v přechodové fázi přímočařejší. Postupem času jsme začali panikařit, že je to 0:0. Navíc jsme neskórovali poté, co jsme sami šli na branku. Trochu se to lámalo. Jablonec naopak z brejkové situace, kdy to vyvážíme a nevrátíme se do prostoru, vstřelí vedoucí gól. Potom už bylo rozhodnuto, neměli jsme psychickou sílu s utkáním něco udělat. Vyhráli zaslouženě, měli více šancí. Byli lepší.

Ve čtvrtek večer jste odehráli fyzicky náročný zápas v Kolíně nad Rýnem. Jak na mužstvo dolehla únava?

Není to jen o únavě z Kolína, ale z patnácti zápasů, které jsme za poslední měsíc a půl odehráli. Spíše byla psychická než fyzická. Každopádně jsme se s tím více měli poprat, hodně jsme tomu šli naproti. Před repre pauzou, navíc v domácím prostředí, bychom měli podat lepší individuální výkony, být zodpovědnější, více vycházet z defenzívy. A nedělat chyby.

Že ztrácíme balony nahoře, to se dá pochopit. Že nedáme šance, rovněž. Nemůžu ale skousnout, že si takto ledabyle počínáme v defenzívě. Na úkor ofenzívy se někdy natlačíme do prostoru, soupeři ho otevřeme a pak vlastními ztrátami máme hodně sprintů dozadu. Vše jsou příčiny, které nás stojí fyzické i psychické síly. Vede to k tomu, že zápasy nevyhráváme.

Jak se podle vás s náročným programem vypořádává 37letý obránce Michal Kadlec? Proti Jablonci vytvořil snad více chyb než za celou letošní sezonu…

U Káci jsem to už pozoroval v jiných zápasech. V Kolíně se po zbytečné ztrátě kopal roh, v Boleslavi se jednalo o předskakování. Jsou to chybky, které vedou k více šancím soupeře. Nechtěl bych po něm tolik útočení, ale větší kvalitu v obranné fázi. My toto nerozlišujeme a dostáváme hodně gólů, po chybách vzadu máme špatné výsledky. Na gól se naopak nadřeme, spotřebujeme hodně šancí.

Máte před sebou reprezentační pauzu. Přijde vám vhod, že?

Pomůže nám z hlediska fyzického, tak hlavně psychického. Hráči už toho mají plné zuby. Celkově dostanou čtyři dny volna. V pondělí mají regeneraci, v úterý volno, od středy budeme trénovat. Víkend budou mít volný, sejdeme se v úterý. Hrajeme až v neděli, na utkání se budeme muset dobře připravit.