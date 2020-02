„Chtěl jsem předejít spekulacím, protože jsme v Česku,“ bez vytáček přiznal domácí kouč, který v prvním zápase po zimní přestávce nezařadil do základní sestavu žádnou posilu.

Nováčci zůstali jen mezi náhradníky a do hry se dostali až ve druhé půli. „Zahustel s námi byl jen v Turecku, Kliment zase tři týdny netrénoval s týmem, takže by to pro něj bylo těžké. Hráči nemají potřebnou intenzitu,“ vysvětloval Svědík.

Proti Baníku vsadil na osvědčené tváře, tradiční podzimní sestavu. Jen místo Šašinky, který se do Uherského Hradiště vrátil jako soupeře v dresu Baníku, nastoupil Dvořák.

Výkony většiny domácích hráčů ale zůstaly za očekáváním.

„Byl to klasický první jarní zápas, který je úplně jiný než příprava. Hráči si formu z přípravy nepřenesli do utkání. Souviselo to s odvahou a kvalitou. V přípravě si všichni něco dovolili, teď někteří byli zbytečně nervózní, měli svázané nohy. Vidět to bylo hlavně u Havlíka nebo Divíška. Ani nikdo další to ale nevzal na sebe. Třeba Milan Petržela se vůbec nedostal do hry, ale to souvisí s kvalitou Baníku v obranné fázi,“ ví Svědík.

Celku z Uherského Hradiště nepomohly ani střídání. Kliment se neprosadil, výkon Slovácka nepozvedli ani další žolíci.

„Chtěli jsme dostat do hry Zahustela, který je krajní záložník a umí dát gól. Přes Holzera se mohl díky svojí výšce prosadit,“ věřil mu.

Výrazné oživení ale nepřinesl ani Sadílek, jenž střídal kapitána Daníčka.

„Sáďa je víc gólový. Níž jsme posunuli Havlíka, aby byl k dispozici stoperům a byl pojítkem mezi obranou a zálohou,“ vysvětluje svůj tah domácí kouč.

Slovácko se ve druhé půli snažilo urvat alespoň bod, platonický tlak ale šance ani gól nepřinesl.

„Po inkasovaném gólu jsme sice začali hrát aktivně, ale bez efektu. Chyběl nám nápad, myšlenka. Hráli jsme hrozně složitě, tlak do brány byl slabý. Všechno nám dlouho trvalo. Proto jsme si nevytvořili nějakou šanci, aby Laštůvka mohl zasahovat,“ uvedl Svědík.

Bojovné a nepříliš pohledné utkání nakonec rozhodla standardní situaci. Po odvráceném roku a následném centru Hrubého se hlavou trefil hostující Pokorný.

„Je to trestuhodné. Už se nám to stalo poněkolikáté,“ láteřil Svědík. „Všechno je to individuální zodpovědnosti hráčů,“ přidává.

Svěřence i nepříznivý start do jara příliš dusit nebude.

„Něco si vytkneme, ale moc kritický nebudu. Byly tam dobré věci i ty špatné. Hlavně v ofenzivě jsme ale ukázalo málo kvality. Příště chceme být lepší,“ říká.

Podle Svědíka se na kvalitě utkání projevila dlouhá pauza i suché hřiště.

„Strašně dlouho jsme nehráli mistrovský zápas. Tento byl navíc ovlivněný terénem. Tráva v tomto období není taková, jako v létě. Nesvědčila kombinaci, i Baník na ní měl problémy,“ všiml si pětačtyřicetiletý pardubický rodák.

„Všechno dlouho trvalo. Projevilo se to v kombinaci i při práci s míčem. Kvalita tam nebyla,“ ví dobře.

„Navíc obě mužstva agresivně bránila, dobře dostupovala, takže na všechno bylo hrozně málo času,“ pokračuje.

I proto se první půle odehrála převážně mezi šestnáctkami bez pořádné šance a výraznějšího vzruchu. „Převažovaly obranné fáze. Škoda, že Dvořák po vypresované akci a Petržely nedal gól,“ litoval.

Šťastnější byl nakonec nový ostravský kouč Luboš Kozel, který při své premiéře na lavičce Baníku slavil výhru 1:0.

Severomoravanům vyšla sázka na trojici stoperů, za vydatné podpory stovek oddaných příznivců vydřeli tři body.

„Nijak nás to nezaskočilo ani nepřekvapilo. I jejich obránci kopali balony do autu, když byli pod tlakem. O tom to nebylo,“ míní Svědík.

Ani větší nasazení u soupeře neviděl.

„Neměl jsem takový pocit, ale nějaký impuls v podobě motivace s novým trenérem jsem samozřejmě cítil. Příkladem je Holzer, který předvedl diametrálně odlišný výkon než na podzim, dodal.

Před duelem v Mladé Boleslavi potřebují nakopnout borci ze Slovácka.