Trenér Martin Svědík byl hlavně rád, že celek z Uherského Hradiště závěrečný letošní mistrovský duel výsledkově zvládl a s oddanými příznivci se rozloučil výhrou 2:0 nad oslabenou Karvinou. Poslední tři body fotbalistům Slovácka vystřelil dvěma góly Lukáš Sadílek.

„Musím poděkovat fanouškům, že se na to vydrželi dívat až do konce. Nebylo to hezké utkání. Náš výkon nebyl dobrý, ale vyhráli jsme, máme tři body a úspěšně jsme uzavřeli nejen nadstavbovou část, ale také celou sezonu,“ prohlásil Svědík.

Skupinu o záchranu zvládli Daníček a spol. s přehledem. Slovácko v pěti kolech ani jednou neprohrálo a s pětačtyřiceti body nakonec obsadilo slušné jedenácté místo.

„S tím můžeme být spokojení,“ myslí si Svědík.

Jelikož se borci z Uherského Hradiště zachránili v předstihu, v závěrečných duelech už postrádali větší motivaci. Pro Svědíka a jeho asistenty bylo obtížné hráče namotivovat i nabudit, což se potvrdilo i v sobotu.

„Taky se ukázalo, že máme problémy v útočné fázi. Chyběl nám pohyb a kvalita v práci s míčem,“ všiml si známý kouč, který je hodně náročný v detailech a v základních principech hry.

„Když pominu poslední dva zápasy a duely s Olomoucí a v Teplicích, způsob hry se přiblížil mým představám. Velké rezervy máme hlavně v útočné fázi, ve finální a předfinálníní fázi. Toto chce zkvalitnit,“ ví Svědík.

Karviná, která v Uherském Hradišti šetřila všechny opory a nastoupila se čtyřmi hráči z juniorského týmu, podala na Městském stadionu Miroslava Valenty sympatický výkon. Hostům scházeli pouze góly.

„Bylo na nich vidět, že si zápas přijeli užít. Hosté se chtěli ukázat. Byli hladovější, agresivnější. Nebylo to ale soupeřem, jako spíš naší hrou,“ míní Svědík.

Že Karviná nastoupí bez většiny borců ze základní sestavy, ho nepřekvapilo.

„Od Franty Straky jsme věděli, že nastoupí v kombinované sestavě. Bylo to dopředu avizované, protože je čeká mnohem důležitější baráž,“ připomíná čtyřiačtyřicetiletý odborník.

Hostující kouč nad nasazením omlazené sestavy vůbec neváhal.

„Věděl jsem, s kým jdu do zápasu. S kluky pracuji, znám je. Vím, co umí. Je fajn, že mančaft hlavně v prvním poločase dobře šlapal,“ chválí náhradníky Straka.

Ten litoval hlavně zahozené obrovské příležitosti Suchana v 7. minutě zápasu.

„Mohli jsme tady dát víc gólů. Bohužel jsme neproměnili ani další výborné možnosti. Po technické stránce jsme nedokázali připravit balon tak, abychom šli sami na brankáře,“ mrzí Straku.

Svěřence ale jinak i přes prohru chválil.

„Zápas jsme sehráli se ctí. Tým podal celkem sympatický dobrý výkon. Pro nás je ale prvořadá baráž, která začíná už v úterý,“ dodal Straka.